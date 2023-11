Delegația președintelui Klaus Iohannis din Kenya, primită de un fost student la Jurnalism în București: "Românii sunt ospitalieri, sociabili. Nu am avut parte de discriminare rasială"

Bethwel Jackson Kaino, absolvent al Facultății de Jurnalism, din cadrul Universității din București, face parte dintr-o echipă formată din peste 20 de specialiști responsabili de imaginea președintelui kenyan, William Ruto. Pe tot parcursul ceremoniei, el a fost gazdă, translator și ghid în protocolul kenyan pentru membrii delegației române, potrivit stiri.tvr.ro.

"Românii sunt ospitalieri, sociabili. Nu am avut niciodată parte de discriminare rasială"

"Eu lucrez acum în comunicare, pentru preşedinte, şi am fost în România acum 15 ani. Aproape am uitat limba română, că nu am cu cine să vorbesc. Românii sunt oameni foarte drăguți. Sunt ospitalieri, sociabili. Nu am avut niciodată parte de discriminare rasială. Mi-a plăcut foarte mult cum s-au purtat cu mine. Sunt oameni foarte de treabă", a spus Bethwel Jackson Kaino.

Bethwel și echipa sa au coordonat o ceremonie elaborată, conform protocoalelor unei vizite de stat, care a inclus nu doar o primire cu garda militară și salve de tun, ci și o conferință de presă și semnarea a patru memorandumuri de cooperare. Două dintre acestea au avut ca teme principale problemele de mediu și biodiversitate, chestiuni de interes major pentru Kenya.

Ce se urmărește prin vizitele lui Klaus Iohannis în Africa, potrivit Administrației Prezidențiale

"Vizitele preşedintelui României în Africa reprezintă primul demers politico-diplomatic la acest nivel din ultimii 30 de ani şi vizează relansarea relaţiilor României cu continentul african, atât în relaţia directă a ţării noastre cu statele africane, cât şi ca parte a efortului comun de la nivel european, în contextul mai larg al nevoii de revigorare a relaţiilor Uniunea Europeană - Africa în spiritul unui nou parteneriat.

Astfel, aceste vizite urmăresc relansarea dialogului politic la nivel înalt cu statele menţionate şi redinamizarea relaţiilor economice şi sectoriale, urmărind deschiderea şi valorificarea de noi oportunităţi de colaborare în domenii de interes comun, inclusiv cele privind gestionarea provocărilor la nivel global', informează Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat transmis marţi.

Conform sursei citate, demersul preşedintelui Klaus Iohannis are loc într-un moment de aprofundare şi diversificare a relaţiilor cu partenerii africani, în contextul în care, în ultimul deceniu, continentul african, în ansamblul său, a căpătat un profil tot mai pronunţat pe plan internaţional.

