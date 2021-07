Declarație de avere Stelian Ion. Ministrul explică cum a pus la saltea 200.000 de lei și cum a scăpat de împrumuturi

Stelian Ion își ”apără” declarația de avere după ce s-a constatat că nu mai are împrumuturile din 2020 și are și mai mulți bani în conturi.

”Este de înțeles și respect interesul public pentru veniturile politicienilor, pentru că sunt la mijloc bani publici. De aceea, este important ca fiecare politician să completeze corect și cu onestitate declarațiile de avere, care sunt documente publice. În momentul în care aceste declarații de avere sunt prezentate tendențios și cu rea-credință, nu mai este însă vorba de a sluji interesul public, ci de a-l manipula și intoxica. Din respect pentru toți oamenii onești, invadați de informații eronate și mincinoase, fac următoarele precizări” a scris Stelian Ion, pe Facebook, acolo unde a adăugat:

De unde a economisit 200.000 de lei

”Declarația mea de avere, depusă în iunie 2021, a fost completată cu respectarea strictă a legii. Astfel, declarația de avere s-a completat în 2021 la rubrica „venituri” cu menționarea sumelor obținute în anul 2020, perioadă în care eram doar deputat, pentru că așa mă obligă legea să declar. Între timp, am încasat venituri și ca ministru, și ca membru de drept al CSM. Acestea vor apărea, în mod legal, în declarația de avere pentru anul fiscal 2021, al cărei termen de depunere este iunie 2022. Sunt șase luni de zile în care am primit și aceste venituri legale, pe care sunt obligat prin lege să le declar în 2022, nu acum. Așadar, este greșit și răuvoitor să se raporteze cineva doar la veniturile din salariul de deputat, ca să susțină că veniturile nu ar justifica suma economisită, fără să țină cont de prevederile legale privind depunerea declarației de avere.” a transmis el.

Cum au dispărut împrumuturile. Stelian Ion zice că e atacat pentru că vrea să desființeze SIIJ

”Potrivit legii, declarațiile de avere se întocmesc după cum urmează: în cazul veniturilor, pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie. Pentru celelalte capitole din declarația de avere, situația la zi, adică la data declarării. Pentru conformitate, Legea nr. 176/2010 art.4 alin (2) : „Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declarațiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situația la data declarării pentru celelalte capitole din declarație”. Aceasta este explicația simplă și legală și pentru așa-zisa „dispariție” a împrumuturilor declarate în decembrie 2020. Mulți candidați se împrumută pentru a putea susține cheltuielile din campania electorală. După verificarea legalității cheltuielilor din campanie, în cazul în care nu sunt constatate nereguli, candidații își recuperează sumele cheltuite în campanie. În cazul meu, nu au fost constatate nereguli, astfel că mi-au fost restituite toate sumele cheltuite (sume proprii și împrumuturi). Reamintesc că în 2020 au fost atât alegeri locale, eu fiind candidat la Primăria Constanța, cât și alegeri parlamentare, la care am candidat pentru funcția de deputat. În 2021, adică după depunerea declarației de avere din decembrie 2020, mi s-au restituit integral sumele cheltuite în campanie și acestea s-au regăsit în cont la data completării noii declarații, în iunie 2021. Precizez că am restituit în termenul contractual toate sumele primite cu titlu de împrumut, aceasta fiind explicația pentru „dispariția” împrumuturilor din declarația de avere. Repet, cheia este tot în lege: veniturile sunt pe anul anterior (salariile din 2020), însă toate celelalte informații (conturi, depozite, împrumuturi etc) se completează la zi, nu trebuie să aștepte încheierea anului fiscal. Mă așteptam să apară manipulări și atacuri, care să bruieze toate eforturile mele ferme pentru desființarea SIIJ, pentru apărarea independenței magistraților și împotriva celor care se opun reformelor. Vă îndemn să respectăm legile și să oprim manipulările.” a conchis el.

În urma comparării ultimelor două declarații de avere, jurnaliștii de la Adevărul au constatat, pe scurt, că într-un cont, Stelian Ion are 322.000 în iunie 2021, față de 120.000 în decembrie 2020.