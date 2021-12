De ce s-a despărțit Viviana Sposub de Ionuț Rusu și de ce a intervenit Ruxi: Într-o vacanță, el mi-a greșit

"Se crease o relație foarte frumoasă între noi trei, el fiind cel mai bun prieten al lui Ruxi. Mergeam în vacanțe împreună, la petreceri. Eram ca o gașcă. Prietena cea mai bună și iubita se înțeleg atât de bine, era foarte frumos, dar până într-o vacanță, când el mi-a greșit cu ceva, Ruxi mi-a luat mie apărarea și ei doi au ajuns să se certe. Ei doi s-au certat și a dat vina pe Ruxi că de ce se bagă în oala noastră și, în momentul ăla, am rupt: Eu nu mai am ce discuta cu voi, vreau să mă retrag", a spus Viviana Sposub, potrivit viva.ro.

La scurt timp după întreaga experiență din vacanță, Viviana și Ionuț Rusu au reluat relația.

"Eu am încercat să vorbesc cu Ruxi și ea nu și-a mai dorit. Nu poți să tragi la infinit de un om dacă nu își mai dorește, dar îi mai dădeam mesaje. Noi am încheiat socotelile, dar eu și el ne-am reluat relația și atunci s-a creat acea situația ciudată. Ei nu mai erau prieteni, dar lucrau împreună. Eu cu ea nu am mai discutat pe niciun subiect de atunci…”, a spus Viviana.

Viviana și Ruxi, concurente la "Bravo, ai stil!"

"Cum am spus, nu sunt un om ranchiunos și nu, nu ne evităm, cel puțin eu nu fac acest lucru. Dacă avem ceva de comunicat, o facem, dacă nu, nu. Nu există resentimente, cel puțin din partea mea. Probabil există doar o doză de sarcasm uneori, dar nu pun la suflet astfel de situații. Prefer să îmi concentrez energia, creativitatea să fac alte lucruri care chiar îmi fac plăcere.”, a declarat Ruxi.

"Relația noastră a trecut printr-o serie de schimbări"

În prezent, Viviana Sposub se iubește cu actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan.

"Ca orice relație, și a noastră a trecut printr-o serie de schimbări. Am evoluat mult în anul pe care l-am petrecut împreună. Consider că acum suntem mult mai sudați, mai maturi, mai conștienți de valoarea conexiunii dintre noi. Rar întâlnești astfel de chimie între doi oameni și de aceea lucrăm zi de zi pentru a păstra relația noastră la nivelul pe care noi ni-l dorim și pentru a ne pregăti de următoarele etape ale unei relații sănătoase", spunea Viviana Sposub, recent, pentru viva.ro.

"Recunosc! Eu mă aprind cel mai repede, sunt moldoveancă. Dar ce credeți? Și el este! Dacă ne ciondănim puțin, eu sunt prima care face pasul spre el. Mi-e drag de mor și nu pot să stau supărată când îl văd. Motivele, într-adevăr, sunt de multe ori puerile și tocmai de aceea le și uităm repede", a mai spus vedeta.