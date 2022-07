De ce nu s-a inventat încă sângele sintetic. Procedura e complicată

Pentru aproape orice procedură medicală de urgență, mai simplă sau mai complicată, pacientul va avea nevoie de sânge, e clar. Timp de secole, medicii s-au confruntat cu lipsă acută de sânge uman compatibil, deoarece multitudinea de combinații care potrivesc receptorul cu donatorul fac imposibilă existența unui stoc suficient de mare. Cu alte cuvinte, dacă introduci sângele nepotrivit într-un anumit corp uman, se poate ajunge chiar și la deces. Așadar, în lipsa compatibilității, dar și a donatorilor, apare următoarea întrebare: de ce nu au inventat încă oamenii de știință sânge sintetic, ca înlocuitor?

În teorie, pare ușor să inventezi sânge sintetic. Practic, e ceva mai greu. În primul rând, trebuie ținut cont de faptul că sângele este un amestec de multe elemente pe care știința deja știe să le reproducă, iar medicii folosesc această soluție intravenoasă în mod regulat. Chiar și așa, în ciuda faptului că ele sunt valide de sine stătător, puse împreună par să nu mai funcționeze chiar atât de eficient, subliniază curiozitate.ro.

Transportul de oxigen, o problemă

În timp ce problema principală este, cu siguranță, transportul de oxigen, sângele are și o serie de alte îndatoriri care sunt toate incredibil de importante. Trebuie să poată coagula dacă pielea este tăiată și tocmai din acest motiv medicamentele pentru subțierea sângelui sunt foarte periculoase. Dacă am crea sânge sintetic, nu numai că ar trebui să fie compatibil și capabil să transporte oxigenul în mod eficient, însă ar trebui să conțină și trombocite pentru a putea realiza o coagulare ca la carte. Vestea bună este că suntem pe drumul cel bun: o nișă de cercetare a făcut progrese, în ceea ce privește crearea sângelui sintetic. Rămâne de văzut cum vor evolua cercetările și dacă vor rezolva problemele actuale.

Unul din zece pacienți care ajung la spitalele din România are nevoie de sânge sau de produse derivate din sânge. Statistic, fiecare om de pe planetă are nevoie- pe parcursul vieții - cel puțin o singură dată de sânge. Statistic, România este pe ultimele locuri în ce privește donarea benevolă de sânge, iar multe intervenții chirurgicale din țară sunt amânate. Creșterea cantității de sânge în unitățile spitalicești din România scade numărul de abuzuri și cazuri de corupție bazate pe traficul de sânge.14 iunie este Ziua Internaţională a Donatorului de Sânge, prin decizie ONU. Donatorul de sânge este orice cetățean român cu domiciliul în România sau orice cetățean al UE care are reședința în România, este sănătos și se supune regulilor de prelevare a sângelui.

