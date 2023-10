„În perioada '93-'95 am avut o experiență în România, în București. Am fost trimis de statul francez să fiu profesor de limba franceză în două licee din București. Așa am cunoscut România. A fost experiența care mi-a schimbat viața, modul de a vedea realitatea.

Când m-am întors în Franța, în septembrie 1995, mi-am dat seama că nu-mi doresc să trăiesc în continuare acolo. Nu am știut neapărat că mă voi întoarce în România, dar în 2000 am luat decizia că țara în care vreau să merg și să-mi petrec restul vieții ar putea să fie România.

În 2004 m-am mutat într-un mic sat din județul Brașov”, a spus Erwan Joliff în emisiunea Diaspora în Direct.

„În România am avut un puternic sentiment de trăire, o trăire intensă”

„Pentru mine au fost un șoc și o experiență puternică. Cât timp nu ieși din lumea în care ai crescut, ai impresia că toată lumea este la fel. Mergând în România și trăind doi ani aici, tocmai în perioada asta destul de dificilă de după Revoluție, mi-am schimbat modul de a vedea mai departe viața și realitatea din jurul meu. De aceea a fost o experiență atât de puternică pentru mine. Am cunoscut foarte mulți oameni calzi, primitori. Am cunoscut caracterul românilor.

După două sau trei luni i-am spus unui prieten că am sentimentul că trăiesc. Până atunci parcă nu am avut acest sentiment, dar în România am avut un puternic sentiment de trăire, o trăire intensă.

În România, viața de la oraș tinde să devină la fel ca în Occident. Am considerat că mergând la țară voi putea păstra această diferență. În sat nu prea mai circulă căruțele. Este o evoluție, dar lucrurile merg mult mai încet la țară. Este un mediu în care mă simt bine.

Am căutat un loc pierdut, unde totul trebuie început de la zero. Inițial am căutat un loc în mijlocul naturii. Aș fi preferat asta. În 2004 nu puteai ca străin să cumperi un teren extravilan. Era mult prea complicat. Am ajuns la concluzia că trebuie să trăiesc într-un sat pentru că pot cumpăra o casă, o grădină. Am căutat un sat pentru a putea pleca de la zero, pentru a putea începe o viață nouă. Astăzi sunt tot aici”, a mai precizat Erwan Joliff în emisiunea Diaspora în Direct.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

