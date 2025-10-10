În contextul sistemului de taxare din România, care va avea de la 1 ianuarie 2026, impozit pe profit 16% și impozit pe dividende, de la 8% la 16%, iar Bulgaria are 10% pe profit și 5% pe dividende, Radu Oprea a spus cum ar putea să facă față România unui astfel de concurent, în privința investițiilor străine.

Propunere de a concura cu sistemul de taxare mai blând din Bulgaria

”Am venit cu o propunere din partea PSD, pentru că, atunci când vorbim despre relansarea economică, trebuie să schimbăm tonul. În ultima perioadă s-a discutat prea mult în termeni negativi despre tăieri, austeritate și chiar despre riscul de incapacitate de plată, menționat chiar de premierul României într-un interviu pentru Bloomberg. Este prea mult pesimism. Investitorii au nevoie de încredere, mediul de afaceri are nevoie de stabilitate. Nicio afacere nu poate exista fără încredere: clientul trebuie să creadă în calitatea serviciului, iar prestatorul trebuie să aibă siguranța că va fi plătit” a spus Radu Oprea.

Nevoia unui impuls în economie

Secretarul general al Guvernului a continuat: ”Avem nevoie să venim să dăm un impuls în economie, în care să restabilim încrederea antreprenorilor, că statul este acel partener serios de care are nevoie. Atât pentru capitalul românesc, cât și pentru cel străin, am venit cu o idee, care nu afectează, astăzi, deloc bugetul de stat, baza de impozitare. Noi eram obișnuiți cu o schemă de ajutor de stat, HG 807/2014, prin care, până acum, Ministerul Finanțelor acorda fonduri nerambursabile direct din bugetul de stat companiilor care făceau investiții eligibile”.

Deduceri din impozitul pe profit, pe 5-10 ani

”Schimbăm această gândire, nu mai dăm bani de la bugetul de stat și venim cu un credit fiscal. Practic, investitorul va putea beneficia, în viitor, de deduceri din impozitul pe profit, în funcție de tipul și valoarea proiectului, precum și de zona în care investește. Pentru proiectele mari, peste 50 de milioane de euro, se vor aplica deduceri mai consistente, iar pentru investițiile de minimum 5 milioane de euro realizate în zonele mai puțin dezvoltate, vom avea stimulente speciale.

Care este avantajul

Avantajul acestei soluții este clar: nu afectează bugetul de stat pe termen scurt, dar stimulează investițiile și crește baza de impozitare pe termen mediu și lung. Astfel, România devine mai competitivă în raport cu țările vecine, precum Bulgaria și Ungaria, oferind investitorilor predictibilitate și beneficii fiscale pe o perioadă de 5–10 ani. Aceasta este una dintre soluțiile concrete pentru relansarea economiei românești.”, a spus Radu Oprea, secretar general al Guvernului și fost ministru al Economiei, la DC News și DC News TV.

VIDEO