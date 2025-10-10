€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 15:20 10 Oct 2025 | Data publicării: 15:19 10 Oct 2025

EXCLUSIV De ce ar investi un afacerist în România și nu s-ar duce în Bulgaria, la ”taxe blânde”. Creditul anunțat din Guvern
Autor: Andrei Itu

strangere de mana foto pexels
 

Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a explicat într-un interviu acordat DCNews, o inițiativă de politică economică bazată pe transformarea ajutorului de stat 807 din grant direct în credit fiscal.

În contextul sistemului de taxare din România, care va avea de la 1 ianuarie 2026, impozit pe profit 16% și impozit pe dividende, de la 8% la 16%, iar Bulgaria are 10% pe profit și 5% pe dividende, Radu Oprea a spus cum ar putea să facă față România unui astfel de concurent, în privința investițiilor străine.

Propunere de a concura cu sistemul de taxare mai blând din Bulgaria

”Am venit cu o propunere din partea PSD, pentru că, atunci când vorbim despre relansarea economică, trebuie să schimbăm tonul. În ultima perioadă s-a discutat prea mult în termeni negativi despre tăieri, austeritate și chiar despre riscul de incapacitate de plată, menționat chiar de premierul României într-un interviu pentru Bloomberg. Este prea mult pesimism. Investitorii au nevoie de încredere, mediul de afaceri are nevoie de stabilitate. Nicio afacere nu poate exista fără încredere: clientul trebuie să creadă în calitatea serviciului, iar prestatorul trebuie să aibă siguranța că va fi plătit” a spus Radu Oprea. 

Nevoia unui impuls în economie

Secretarul general al Guvernului a continuat: ”Avem nevoie să venim să dăm un impuls în economie, în care să restabilim încrederea antreprenorilor, că statul este acel partener serios de care are nevoie. Atât pentru capitalul românesc, cât și pentru cel străin, am venit cu o idee, care nu afectează, astăzi, deloc bugetul de stat, baza de impozitare. Noi eram obișnuiți cu o schemă de ajutor de stat, HG 807/2014, prin care, până acum, Ministerul Finanțelor acorda fonduri nerambursabile direct din bugetul de stat companiilor care făceau investiții eligibile”.  

Deduceri din impozitul pe profit, pe 5-10 ani

”Schimbăm această gândire, nu mai dăm bani de la bugetul de stat și venim cu un credit fiscal. Practic, investitorul va putea beneficia, în viitor, de deduceri din impozitul pe profit, în funcție de tipul și valoarea proiectului, precum și de zona în care investește. Pentru proiectele mari, peste 50 de milioane de euro, se vor aplica deduceri mai consistente, iar pentru investițiile de minimum 5 milioane de euro realizate în zonele mai puțin dezvoltate, vom avea stimulente speciale.

Care este avantajul

Avantajul acestei soluții este clar: nu afectează bugetul de stat pe termen scurt, dar stimulează investițiile și crește baza de impozitare pe termen mediu și lung. Astfel, România devine mai competitivă în raport cu țările vecine, precum Bulgaria și Ungaria, oferind investitorilor predictibilitate și beneficii fiscale pe o perioadă de 5–10 ani. Aceasta este una dintre soluțiile concrete pentru relansarea economiei românești.”, a spus Radu Oprea, secretar general al Guvernului și fost ministru al Economiei, la DC News și DC News TV.

VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

credit fiscal
propunere radu oprea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Congres UDMR: A fost adoptat un document strategic
Publicat acum 12 minute
Violență într-o școală din Târgoviște: Un elev a fost reţinut după ce a lovit un profesor de 72 de ani
Publicat acum 13 minute
„Hai că poți!”, o nouă ediție plină de umor, provocări și momente savuroase, duminică, de la 21:00, la Kanal D!
Publicat acum 36 minute
Rechinul alb care îl face pe „Jaws” să pară doar un peștișor: Cât de mare ar putea deveni acesta?
Publicat acum 45 minute
Nicușor Dan n-a mers la congresul UDMR. A procedat corect? Iată explicația!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat acum 22 ore si 1 minut
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat acum 21 ore si 21 minute
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 22 ore si 33 minute
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close