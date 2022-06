David Popovici, noua stea mondială a natației. Românul s-a calificat în finala de la Budapesta cu cel mai bun timp 

Înotătorul român David Popovici s-a calificat duminică seara în finala la 200 de metri, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, cu cel mai bun timp al semifinalelor. Evoluția sa a coincis și cu stabilirea unui nou record mondial de juniori.

David Popovici își continuă evoluțiile remarcabile cu calificarea în finala probei de 200 m liber la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta. Românul a câștigat semifinala cu timpul de 1:44.40, nou record mondial de juniori.

Cu toate că a avut un timp de reacție mai slab la start, românul a întors primul la 50, la 100 și la 150 de metri.

Pe locul secund a venit austriacul Felix Auboeck, la aproape 77 de sutimi. Rezultatul obținut îl plasează pe Popovici favorit la câștigarea medaliei de aur în finala care va avea loc luni seara.

Și Robert Glinţă s-a calificat în finala de la 100 m spate cu al optulea timp din semifinale, 53 sec 00/100, după ce în serii fusese înregistrat cu al 13-lea timp, 53 sec 86/100

David Popovici a debutat la Budapesta la o ediție de campionat mondial. El va mai concura și în proba de 100 de metri liber, cu serii și semifinale pe 21 iunie și finala, pe 22 iunie de finală, relatează Mediafax.

David Popovici și Robert Glință, șanse mari pentru o medalie

Doi înotători, David Popovici şi Robert Glinţă, şi doi săritori, Constantin Popovici şi Angelica Muscalu, vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de nataţie de la Budapesta (18 iunie - 3 iulie), iar obiectivul este calificarea în două finale pentru cei doi olimpici de la Tokyo, conform preşedintei Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec.



Este o delegaţie restrânsă, sunt foarte multe competiţii anul acesta şi ne dorim participarea la absolut toate competiţiile majore. Atunci, fiecare sportiv, fiecare antrenor şi-a făcut planul de pregătire pentru diferite competiţii. Unii au reuşit să-şi îndeplinească baremurile pentru anumite competiţii, alţii nu. Cu acest număr de sportivi începem această vară, cei care şi-au îndeplinit baremurile de participare la Mondiale şi care au stabilit să participe la acest campionat. În această vară avem undeva la şase competiţii mari, de la FOTE până la campionate mondiale, plus Mondialele în bazin scurt din iarnă, a declarat Camelia Potec.



Popovici şi Glinţă, vârfurile noastre la înot, vor merge în această vară dintr-o ţară în alta reprezentând România şi încercând să câştige medalii pentru noi toţi. La acest campionat mondial obiectivul este de a fi în două finale, fiind o competiţie majoră după Jocurile Olimpice, luând în calcul că aceşti doi sportivi au ca obiectiv principal Jocurile Olimpice de la Paris şi efortul care îl presupune de a-şi reprezenta ţara la absolut toate competiţiile majore din acest an. În cazul lui David, mai multe competiţii decât în cazul lui Robert, pentru că este încă junior şi are şi Mondiale şi Europene tot în această vară, a mai spus Potec.



Delegaţia României, condusă de antrenorul federal Silviu Anastase, îi are în componenţă pe David Popovici (care va concura la 100 m şi 200 m liber), Robert Glinţă (50 m şi 100 m spate), ambii de la CS Dinamo, săritorii Constantin Popovici (CSA Steaua), Angelica Muscalu (CSM Sibiu), ambii urmând ă evolueze la platformă 10 m, antrenorii Adrian Rădulescu, Luca Gabrillo, Adrian Cherciu şi kinetoterapeutul Dragoş Luscan.



Camelia Potec a adăugat că Popovici şi Glinţă pot intra în lupta pentru medalii, chiar dacă nu vor prinde vârful de formă la aceste Mondiale: Noi ca federaţie suntem finanţaţi pentru a aduce medalii, iar noi avem obiectiv şi de a câştiga medalii la competiţii, dar nu la toate. Este imposibil să-ţi atingi vârful de formă la toate aceste competiţii, mai ales că au loc la o săptămână, două una de cealaltă. La Budapesta orice este posibil, toată lumea îi cunoaşte pe cei doi înotători, sunt ambiţioşi, îşi doresc şi s-au pregătit foarte bine pentru competiţie, dar nu vor fi în forma cea mai bună aici la Campionatul Mondial, pentru că îşi doresc să poată duce toate competiţiile într-o formă bună. Dar ca la orice competiţie depindem foarte mult şi de valoarea şi forma celorlalte echipe, însă totul este posibil.

