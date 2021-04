Datoria publică vs. veniturile bugetare. Elena Cristian: Două chestiuni, una bună și una rea

Jurnalistul Radu Tudor, redactorul șef DC Business, Elena Cristian, dar și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat în direct la Antena 3 despre previziunile economice pe anul 2021.

Optimismul ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost contrazis de două comunicate de presă emise chiar de către Ministerul de Finanțe în ceea ce privește deficitul bugetar consolidat care a urcat la 1,14% din PIB în primele două luni din 2021, iar datoria publică a crescut în prima lună a anului 2021.

Economia, încotro?

Elena Cristian a explicat situația economică actuală din România.

”Ministrul este optimist, cred, raportându-se la nivelul întregului an. Probabil că având toate datele încearcă să vadă în perspectivă și transmite un mesaj mediului de afaceri. Dacă ne uităm la aceste date sunt două chestiuni, una bună și una rea. Veniturile bugetare pe primele două luni sunt mai mari decât veniturile bugetare pe primele două luni ale anului trecut, când nu era pandemie și nu era criză. Asta înseamnă că în decembrie și-a revenit puțin economia, pentru că în ianuarie s-au plătit dările pe ultimul trimestru. Am consumat și înseamnă că am mers mai bine. Vestea rea este că veniturile bugetare nu au fost la nivelul celor așteptate pentru primele două luni. Un pic mai mici, dar nu au fost la nivelul bugetului pe anul 2021. Totuși, economia nu a mers rău în primele două luni, dar deficitul este mare”, a declarat Elena Cristian.

Creșterea datoriei publice

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a venit cu o replică.

”Această creștere a datoriei publice este o creștere ce a avut loc în toate statele membre ale Uniunii Europene, nu doar în România. Toate statele au apelat la împrumuturi. Au fost cheltuieli neprevăzute legate de pandemie. Pachetul de suport general pentru Covid a fost anul trecut de 4,8% din PIB”, a declarat Alexandru Nazare.