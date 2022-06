Dana Rogoz se plimbă prin lume cu rulota. Cât costă "bijuteria" vintage a familiei

„Casa pe patru roți” ar fi costat 16.000 de euro, a scris Ciao. Dana Rogoz a mărturisit pe site-ul ei că prima oară când au dormit în autovehicul a fost chiar în fața grădiniței copilului. „Am găsit locul de parcare perfect, am dat drumul la căldură, iar Vlad și cu mine am început să aranjăm toate lucrurile din pungi la locurile lor. Furculițele la furculițe, periuțele la periuțe, mâncarea în frigider, hainele în dulap. În 15 minute maxim era ordine la noi în casă, iar patul facut”, a scris actrița la acel moment. „(…) Peste noapte am dormit toti trei în acelasi pat mare și comod”.

Momente de neuitat

De atunci, Dana Rogoz pleacă împreună cu familia în vacanță. E utilată și dotată cu tot ce trebuie la casa omului. Actrița publică mereu fotorafii din interior, astfel că fanii au ajuns deja să cunoască rulota foarte bine. Recent, chiar în prima zi de vacanță a lui Vlad, ei au dat o fugă până la Viscri.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dana Rogoz (@danarogoz)

„Îți dă un sentiment de libertate. Cel mai mult am călătorit cu rulota în luna de miere. Am fost chiar o luna întreagă pe drumuri, prin toată Europa. Am plecat de acasă fără să avem vreun traseu clar în minte. Pur și simplu ne-am lăsat pierduți pe drumuri. Atunci am făcut vreo 6.000 km. Nu e pentru toată lumea genul acesta de vacanță. Iei în calcul că trebuie să tragi peste noapte în anumite campinguri, unde baia e la comun”, a declarat actrița pentru Click. Rulota lor are toaletă, chiuvetă, bucătărie, precum și cu un pat comfortabil pentru întreaga familie, așa cum a spus și ea. „Și apoi pleci iar la drum, fără să știi unde vei dormi și nici când te vei intoarce acasă, la Casa de pe pământ – cum o numeste copilul, ca să nu se creeze confuzii”, scria Rogoz într-un post de pe site-ul ei. Cu toate acestea, spune actrița, călătoria cu rulota sau autorulota nu este potrivită chiar oricui, ci doar celor care iubesc natura cu bune şi rele, care iubesc provocările şi libertatea. „Necesită un anumit tip de organizare, datul cu mătura în fiecare zi, spălatul vaselor, o selectie atentă de acasă a hainelor, farfuriilor și cratițelor… oho, lista e lungă. Dar și dacă te prinde virusul ăsta, treci peste toate minusurile de confort, si devii cu adevărat pasionat, așa cum suntem noi. Pentru că sentimentul de libertate pe care călătoria cu o (auto)rulotă ți-l oferă nu se compară cu nimic”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dana Rogoz (@danarogoz)

Dana Rogoz are 37 de ani și din copilărie a intrat în atenția publicului larg. Ea a interpretat-o pe Ambramburica în serialul TV „Abracadabra” difuzat de TVR. E căsătorită cu regizorul Radu Dragomir, împreună au doi copii și spune că nu și-l mai dorește și pe al treilea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News