Dan Bittman, interzis din cauza opiniilor despre COVID. Pe cine a "supărat": Evită să mă mai cheme. O fac din trufie

Dan Bittman este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din România, iar odată cu pandemia de COVID-19, cu restricțiile impuse de autorități și cu lipsa evenimentelor și a concertelor, a devenit și unul dintre cei mai controversați artiști.

Încă de la început, cântărețul a făcut mai multe acuzații la adresa autorităților și a medicilor și a susținut că măsurile de protecție au fost exagerate.

Dan Bittman, supărat. Cine nu-l mai cheamă la TV

Solistul trupei Holograf s-a aflat o lungă perioadă de timp în centrul unui uriaș scandal, pentru că a contestat vehement restricțiile și s-a declarat convins că situația epidemiei de COVID-19 nu este așa cum o prezintă autoritățile.

Mai mult, acesta este supărat acum, nu numai pentru faptul că a ajuns la fundul sacului, dar și pentru că mai multe televiziuni și posturi de radio importante îl evită de ceva vreme.

"Nu credeam că, la 31 de ani de la schimbarea acelui regim politic, în care nu puteam vorbi liber, opiniile publice mai pot fi cenzurate. Uneori, mi se pare mai rău decât înainte de 1990.

Nu am fost niciodată împotriva unor măsuri clare şi ferme, dar am criticat acel tip de măsuri haotice, care nu au făcut nimănui bine. Am avut nevoie de decizii luate pe baze solide, iar asta nu s-a întâmplat întotdeauna.

Acum constatat că televiziuni centrale, precum PRO TV, sau radiouri, precum Europa FM, care s-a lansat cu un concert marca Holograf, evită să mă mai cheme în studiourile lor fiindcă am avut curajul de a-mi exprima liber opiniile. Cei care s-au supărat pe mine o fac, după mine, fie din trufie, fie din lipsa de putere de a dialoga", a declarat Dan Bittman, pentru playtech.ro.

Dan Bittman se vaccinează

În ciuda reacțiilor pe care le-a avut atunci și a valului de critici pe care l-a primit, zilele trecute, Dan Bittman a anunțat că se vaccinează împotriva COVID-19.

"Dacă atât de tare ne protejează masca de ce nu lași oamenii să vină la teatru cu măști, sau la concerte, să stea unul lângă altul, că nu-i nicio problemă. Stau oamenii în metrou…Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Dacă noi ne luăm după statistici trebuia să fie aoleu și văleleu, nu aveau unde să îi mai bage. Cum se face, că aoleu nu mai avem locuri în ATI.

Am gura spurcată și îmi permit s-o spun și asta o să fac până o să închid ochii, de COVID. Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții de genul ăsta, pentru că sunt degradante si dezumanizante. Îmi spun părerea și am să mi-o spun cu tărie până la capăt. Nu se poate așa ceva, este prea mult", spusese Dan Bittman, la Gândul, la finalul anului trecut.