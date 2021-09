Dacă ai primit acest mesaj/mail, ai mare grijă, e FALS. Poliția Română, avertisment: Transmiteți mai departe

"Ați primit și dumneavoastră acest mesaj/mail? (FOTO în GALERIA articolului - click aici)

Sperăm că NU ați dat curs „invitației neobișnuite” de a vă introduce datele personale pe platforma respectivă.

La o citire atentă a mesajului, remarcăm forma textului și încercăm să nu cădem „pradă” acestor atacuri de tip #phishing.

Mai mult, vă rugăm să discutați cu bunicii sau persoanele dragi, care pot fi vulnerabile în fața acestor situații.

Verificați cu atenție adresa expeditorului, adresa site-ului pe care ar urma să introduceți date personale și asigurați-vă că sunteți pe site-ul oficial, iar cererea este una legitimă.

Vă invităm să trimiteți acest mesaj tuturor persoanelor vulnerabile!", transmite Poliția Română, într-o postare pe pagina de Facebook.

Patru apeluri ciudate, într-o singură zi. Dacă te sună numerele acestea, NU răspunde: Vorbea engleză și îmi știa prenumele

Atacurile cibernetice, fraudele și înțelătoriile în mediul online, prin SMS sau telefonic sunt din ce în ce mai întâlnite, dar în ciuda avertismentelor specialiștilor, o mulțime de români cad în capcana.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, datele noastre personale sunt tot mai predispuse la înșelătorii, de aceea, trebuie să fiți foarte atenți.

În ultimele luni, utilizatori din România sunt vizați de diverse campanii de phishing prin intermediul apelurilor telefonice. Acest tip de atac poartă denumirea de vishing (voice + phishing = vishing), iar metodele utilizate de către atacatori sunt inspirate din tehnici de inginerie socială.

Sunată de patru numere necunoscute, din străinătate și România, într-o singură zi

Doar astăzi, am fost sunată de patru numere necunoscute, două din Manchester, unul din China, iar altul din București - Ilfov, așa cum mi-a apărut pe ecranul telefonului în timpul apelului.

Și chiar dacă la numerele din străinătate nu am răspuns, știind foarte bine avertismentele specialiștilor, la numărul din București (+40 31 782 9870) am făcut-o.

Nici nu am răspuns bine că la telefon a intrat direct o voce de femeie, de robot care a început să-mi vorbească în engleză, pe un ton foarte alarmant. Mi s-a părut ciudat, pentru că nu așteptam niciun telefon important, cu atât mai puțin unul în engleză, motiv pentru care am închis imediat. Lucrurile mi s-au părut și mai ciudate cu cât robotul îmi știa prenumele și cerea insistent să-i vorbesc în engleză.

Apelul meu nu a durat mai mult de 8 secunde, dar la o căutare a numărului pe Internet, am aflat că o mulțime de alte persoane au avut această problemă în ultimele două luni.

Mulți au spus că au fost contactați de același număr și au fost abordați de aceeași voce, cu același text, doar că discuțiile lor au mers atât de departe încât au ajuns în punctul în care să-și dea date personale, prin telefon.

- "Am fost sunat astăzi, 14.07.2021, o voce de femeie în lb. engleză, îmi știa numele, voia să-mi acorde o bursă. Când am spus că nu mă interesează a închis imediat"

- "Am fost sunat astăzi la ora 12.26, a vorbit în engleză, îmi știa numele, era gălăgie de fond, am spus că nu știu engleză și am închis"

- "Apelat de pe acest numar, persoana vorbea doar engleză și îmi știa prenumele"

- "Solicită date"

Ce se întâmplă în timpul atacului telefonic. Fii atent la asta, CERT-RO, explicații, citește mai departe aici