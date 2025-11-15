Invitat la emisiunea AntiMit, de la DC News, expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat, printre altele, dacă e mai periculos la curse decât în traficul de zi cu zi şi, pe de altă parte, dacă autostrăzile sunt mai sigure decât drumurile obişnuite.

„La noi, în România, unde suntem într-o jungă, o spun şi nu glumesc că e mai riscat pe stradă decât la curse, deşi la curse riscul de a ieşi în decor – că nu se cheamă accident – e mai mare riscul de a lovi maşina sau chiar de răsturnare, dar riscul de a fi accidentat tu, cel din maşină sau cei de pe margine e foarte mic. Sunt măsuri de siguranţă foarte bine puse la punct şi dacă în anii 80 aveam şi accidente grave acum nu se mai întâmplă, dar pe stradă, acum, e mult mai riscant. Nu e un mit ci o realitate: pe stradă e mai riscant decât la curse, din păcate”, a explicat Titi Aur, expert în conducerea defensivă, la emisiunea AntiMit.

E mai sigură circulaţia pe autostradă decât pe drumurile obişnuite?

Întrebat dacă e mai sigură circulaţia pe autostradă decât pe şoselele obişnuite, Titi Aur a explicat: „Ar trebui să fie, doar că statistica ne arată, şi vă dau un exemplu: Danemarca are 1.200 km de autostradă şi a avut patru morţi în accidente de circulaţie într-un an. România se apropie tot 1.200 km şi avem 40 de morţi. De zece ori mai mult se moare în România decât în Danemarca. Se moare foarte mult la noi pe autostradă.

Dacă ar fi să împărţim strict decesele de pe kilometrii de autostadă cu cele de pe celelalte drumuri, o să ne iasă că avem mai mulţi morţi pe km de autostradă decât pe km de drum. Dacă ne raportăm la numărul de maşini am putea spune că e un pic mai sigur pe autostradă, dar din păcate nu e mai sigur pe autostrada noastră decât pe alte autostrăzi şi nici mai sigur decât pe drumurile naţionale pentru că nu ştim să circulăm pe autostradă”