"Curgea sânge destul de mult". Codin Maticiuc, accident pe platourile de filmare: "A fost tăietură mai adâncă". Ce a pățit la Penitenciarul Târgșor

"Peripeții sigur că am avut, acum nu știu cât pot să dezvălui. Mi s-a părut funny la un moment dat, m-am tăiat, nu știu dacă se mai vede semnul, uite, eram într-o scenă… cu acțiune. Săream printr-un geam, deschis, nu-ți imagina că săream printr-unul de sticlă, dar săream, prin geam, mă puneam la pământ, eram cu Theo Rose într-o situație, cu împușcături, cu pistoale… Și m-am tăiat la una dintre duble, într-un colț de table dintr-un perete. M-am ridicat și m-am sprijinit. Și a început să curgă sânge.

Vezi că nu e foarte mare tăietura, dar sânge a curs destul de mult. Probabil a fost tăietură mai adâncă sau o zonă mai vascularizată. N-a fost ceva îngrozitor, dar curgea sânge destul de mult. Și eu încercam să feresc să nu-mi curgă pe adidașii de joc, nu puteam să mi-i murdăresc de sânge și să filmăm. Că încă nu trăsesem dublele, puteau să fie secunde dinainte. Nu poți fi când murdar, când nemurdar. Țineam mâna într-un fel ca să nu-mi murdăresc hainele și adidașii de joc și unul dintre regizori zice: “Aaa, curge sânge! Lasă așa! Joacă așa! Sari acum cu sânge, sânge peste tot, stropești”.

"De ce trebuie să împroști cu sângele meu peste tot?"

M-am uitat la el și am zis “N-ai vrea să închidem rana asta ca să nu mă infectez și să aducem sânge fals, cum mai facem?”. De ce trebuie să împroști cu sângele meu peste tot, adică n-ai vrea să nu mă infectez… “Ba da, ba da, ai dreptate”. Ne-am amuzat.

Iar ceva interesant mi s-a părut când am fost la Rahova. Nu fusesem niciodată. Am mai fost în câteva pușcării, la Găești, Ploiești și Jilava, dar niciodată înăuntru prin celule, prin curte. Am fost doar la vizită, când scriam cartea cu Nuțu. Am fost la Rahova, unde nu fusesem deloc. Și am intrat peste tot, în celule, în curte, pe unde am filmat. Te-am marcat, ți-a rămas vreo imagine pe retină? E interesant. Și ce n-am știut este că Rahova e o pușcărie mixtă. Eu credeam că femei sunt doar la Târgșor.

Ce a pățit la Penitenciarul Târgșor

Dar la Rahova sunt și femei și bărbați, doar că sunt în aripi diferite, nu se văd niciodată. Când intri, primul imobil este cu femei și mai mergi prin curte și ajungi în altă zonă unde sunt clădiri în care sunt închiși bărbați. Prima dată când am intrat în curte, erau două fete, femei, nu știu ce erau, că erau la un etaj 6-7, la un geam cu niște zăbrele mici, nu vezi cum arătau. După voce păreau mai tinere. Le-am auzit strigându-mi numele “Codin Maticiuc! Codin Maticiuc!”. Și apoi au strigat “Fata de la 702”, ceea ce mi s-a părut foarte tare și impresionant faptul că citise articolul ăla cu Fata de la 702. Mi s-a părut tare.

Mulți din echipă, care nu știau, credeau că ea îmi spune la ce celulă este ea. Dacă nu știi că eu am scris un articol care se numește “Fata de la 702”, fata țipând de la etaj…. Fetele de la make-up mi-au zis “Ia uite, îți spune la ce etaj e celula”. Le-am zis… “Nu, îmi spune de un articol, că l-a citit” (râde – n.r.)", a povestit Codin Maticiuc pentru ciao.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News