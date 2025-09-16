”Cum stăm cu aroganța, Domnule Ambasador?”. Traian Băsescu: Fugiți la Parchetul General, că aveți un OZN

Traian Băsescu a transmis un mesaj tăios către ambasadorul Rusiei la București.

”Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări. Potra, Georgerscu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României. Ce să zicem domnule ambasador… fugiţi la Parchetul General ca aveţi un OZN” a transmis Traian Băsescu, fost președinte al României, pe Facebook.

Ironia lui Traian Băsescu vine față de ambasadorul Federației Ruse la București, după ce Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, a fost trimis în judecată de procurori, alături de mercenarii din gruparea Potra.

Luni, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În dosar, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra,m pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

