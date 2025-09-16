Judecătoarea Adriana Stoicescu, supravegheată video și audio după o singură discuție, în 2019, cu Călin Georgescu. Procurorii i-au dat un ”rol fundamental”

Judecătoarea Adriana Stoicescu a fost interceptată, urmărită video și i s-au plantat microfoane în birou, în urma unei discuții din 2019 cu Călin Georgescu, în care acesta îi propunea să fie ministru al Justiției, dacă el avea să ajungă președinte. Anchetatorii au considerat revelatoare afirmațiile magistratei, chiar dacă aceasta își exprima, de fapt, convingerile, într-o discuție cu o jurnalistă ce a fost percheziționată domiciliar.

”Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem? Mulţumesc celor au fost alături de mine. Mulţumesc pentru eleganţă şi profesionalism celor cu care m-am intersectat. Rămân în profesie pentru a mă asigura că NICIODATĂ nu ne vom întoarce la anii de glorie ai hăiturii magistraţilor” a scris judecătoarea Adriana Stoicescu, după ce s-a aflat că a fost interceptată în urma propunerii făcute de către Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, să ocupe funcția de ministru al Justiției.

O judecătoare de la Curtea de Apel Timişoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au aflat că s-a întâlnit cu fostul candidat Călin Georgescu, care i-a propus postul de ministru al Justiţiei.



În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, se arată că, la data de 18 decembrie 2024, la Parchetul General - Secţia de urmărire penală, a fost înregistrat un proces-verbal de sesizare din oficiu având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de comunicarea de informaţii false, faptă presupus comisă de către Călin Georgescu, precum şi favorizarea făptuitorului, faptă presupus comisă de către judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara.



Ulterior, pe 14 ianuarie 2025, Parchetul a deschis un dosar penal in rem, iar a doua zi procurorii au cerut şi obţinut de la Curtea supremă interceptarea comunicaţiilor efectuate de pe telefonul judecătoarei Adriana Stoicescu, dar şi supravegherea video şi audio a acesteia.



De asemenea, procurorii au obţinut permisiunea să pătrundă în biroul acesteia de la Curtea de Apel Bucureşti, pentru a "planta" dispozitive de înregistrat video şi audio.



"Prin referatul nr. (...) din data de 05 martie 2025 al PICCJ s-a solicitat încuviinţarea, pentru o perioada de 30 de zile, începând cu data de 5 martie 2025 până la data de 3 aprilie 2025, inclusiv pentru măsurile de supraveghere tehnică constând în: (...) pătrunderea în sediul Curţii de Apel Timişoara, camera 258, situat în Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, etaj 2, jud. Timiş, în vederea supravegherii video, audio sau prin fotografiere a numitei Stoicescu Adriana Petronela, care îşi desfăşoară activitatea în acest birou, precum şi pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice", se precizează în rechizitoriu.

Urmărirea judecătoarei, în baza unei întâlniri din 2019



Ulterior, la 19 august 2025, judecătoarea a fost audiată în calitate de martor, iar în declaraţia dată în faţa anchetatorilor, ea a dezvăluit că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu, care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri.



Magistratul a acceptat şi, în cadrul întâlnirii, Georgescu i-a propus să intre în politică şi să ocupe funcţia de ministru al Justiţiei, ofertă declinată de către judecătoare.



"Martora a mai susţinut că nu cunoaşte ce probleme judiciare are Călin Georgescu şi nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora şi nu îl cunoaşte pe ofiţerul de poliţie Ion Negoescu", se arată în documentul Parchetului.



La audieri, judecătoarea a explicat că a mai avut o discuţie asemănătoare, tot în anul 2019, dar a refuzat şi atunci să intre în politică. Tot în acest dosar a fost audiată ca martoră o jurnalistă, care discutase la începutul anului 2025 cu judecătoarea despre Călin Georgescu. Mai mult, procurorii au făcut chiar și percheziții unde locuiește jurnalista și au ridicat un stick pe care era o înregistrare audio a unei discuții purtate de jurnalistă și judecătoare.

"El a fost pregătit de cu totul şi cu totul altă forţă, nu are legătură de ce e în ţară”

Rechizitoriul susține datele de pe respectivul stick sunt ”revelatoare sub aspectul existenţei unei interacţiuni între magistratul judecător şi inculpatul Georgescu Călin, din care rezultă că aceasta urma să aibă un rol fundamental în angrenajul instituţional imaginat de către candidatul la alegerile prezidenţiale, după preluarea pârghiilor de putere”. Însă, aceste informații revelatoare fac referire tot la discuția din 2019. Este citată declarația judecătoarei care-i povestește jurnalistei: "...şi el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi preşedintele României. Deci... ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el...".

Un alt pasaj considerat important de procurori este: "... A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simţ, extraordinară, şi m-a luat aşa frontal, da, cum când o să fiu preşedintele României o să accept să fiu ministrul justiţiei?...".

Procurorii notează că este extrem de relevant de extras din această conversaţie faptul că judecătoarea Adriana Stoicescu a avut reprezentarea că planul elaborat de către Georgescu a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat şi executat, cu etape precise, o desfăşurare temporală adecvată, sprijin susţinut şi de specialitate, astfel încât reuşita sa să fie viabilă ("...El a fost pregătit de cu totul şi cu totul altă forţă, nu are legătură de ce e în ţară. Deci, el a fost crescut de nişte oameni grei... şi chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea...").

Procurorii îi dau un rol fundamental judecătoarei Adrianei Stoicescu prin singura discuție avută cu Călin Georgescu, în 2019. Amintim că inculpatul a candidat la alegerile din 2024.

"Deşi avea un rol fundamental în noua osatură statală imaginată de inculpatul Georgescu Călin şi deşi a conştientizat faptul că strategia imaginată de acesta pentru obţinerea instrumentelor de putere era una extrem de sofisticată, cu atragerea de resurse importante, know-how adecvat şi care s-a dovedit a nu fi fost străină nici de folosirea în ultimă instanţă de mijloacele violente, apte a paraliza funcţionarea instituţiilor fundamentale, magistratul judecător nu a acţionat în niciun moment într-un mod nepermis şi circumscris sferei ilicitului penal, mărginindu-se la a asculta conceptele şi principiile care stau la baza filosofiei politice şi ideologice a candidatului Georgescu Călin, având un ton general aprobator la adresa acestuia şi percepându-l ca pe o persoană modestă, chiar dacă a identificat o serie de derapaje exhibate de-a lungul timpului. A mai arătat martorul faptul că, în urmă cu doi ani, inculpatul Georgescu Călin ar fi apelat-o pentru a-i solicita să-i recomande un avocat care să-l sprijine cu asistenţă într-o problemă litigioasă, însă interacţiunile cu acesta au fost mărginite la acest cadru şi la mesaje cu ocazia unor sărbători legale", se menţionează în document, conform Agerpres.



În final, Parchetul a dispus clasarea cauzei prin care judecătoarea a fost interceptată, ascultată, urmărită video și i s-au plantat microfoane în birou.

