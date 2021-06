Cum se simte Mircea Solcanu după operația pe creier

Mircea Solcanu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV. Acesta a moderat ani la rând o emisiune alături de Cabral. După declarațiile controversate făcute de vedetă, cu privire la orientarea sexuală, acesta a fost dat afară și nu a mai reușit niciodată să revină în televiziune, ajungând să se refugieze în orașul natal, Constanța, scrie Spectacola.ro.

Ulterior, fostul prezentator a fost diagnosticat cu tumoare pe creier, motiv pentru care a ales să meargă la Viena pentru a rezolva această problemă. Deși operația a decurs bine, medicii l-au avertizat pe acesta că riscă ca boala să recidiveze. Recent, Mircea Solcanu a declarat că este aproape surd.

A rămas cu sechele

”Potrivit statisticilor, trebuia să se termine și efectul operației, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operații. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche și 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De șapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri și oameni buni, deci nicio opreliște”, a declarat pentru impact.ro Mircea Solcanu.

Mircea Solcanu a declarat că, după plecarea în televiziune, toți prietenii l-au dat uitării, acesta fiind extrem de dezamăgit de acest lucru.

„Vorbe bune are numai Dumnezeu. Țin legătura cu câteva persoane cu care am lucrat. Prietenii adevărați mă bucur că nu există doar în cărți. Cine sunt ei? Prietenii care au rămas prieteni și care m-au așteptat cuminți, tăcuți și decenți să vin acasă. Sunt acei oameni care au fost prieteni cu mine înainte să fiu chiar la Radio, adică de pe la 15 ani, iar joi am împlinit 45. Eram curios cine își amintește, mai nimeni. Dar, pentru mine, contează mai mult cei care contează și care, culmea, își și amintesc, deoarece ei pentru mine sunt aproape totul. Cu Cabral nu am mai vorbit, niciodată”, a mai adăugat fostul prezentator TV.