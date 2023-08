Cum să te ferești de pericolele din spațiul online. Petru Trâmbițaș: O persoană care e sănătoasă din punct de vedere emoțional poate să identifice / video

Invitatul emisiunii susține că este important să ai un scop foarte bine definit, un scop clar și să țintești către el. Aceasta este cea mai bună metodă de a-ți lua gândul de la spațiul online și a te distanța de pericole.

„Ce sfaturi ai da oamenilor ca să se ferească de pericolele din spațiul online?”, a întrebat Ramona Dumitru.

„Cred că în primul rând cel mai important este să îți găsești scopul, dacă nu ai deja, sau să te reconectezi cu el pentru că dacă tu ai niște scopuri foarte bine definite în viață: vreau să am o familie, vreau să îmi cresc copiii bine, să am o meserie de succes, din ce am observat eu, tinzi să găsești mijloacele de a le atinge. De cele mai multe ori, dacă ești foarte concentrat pe unul, două, trei domenii în viața ta, nu o să-ți mai ardă să stai două ore să citești ultimele bârfe de pe Facebook și atunci automat te protejezi, fără să vrei, de pericolele adicției sau celelalte pericole legate de social media.", a spus Petru Trâmbițaș.

Nevoia de a vorbi cu cineva

„Cred că cel mai important lucru e și să recunoști că nu o să poți să faci toate lucrurile singur. Până la urmă, cred că mulți oameni care se expun la pericole, fie că vorbim de dorința de câștiguri foarte rapide sau pur și simplu faptul că își irosesc și se consumă foarte mult cu online-ul, cred că vine din nevoia de a evita ceva: „Am o chestie care mă apasă, vreau să o evit, e mult mai ușor să mă distrag cu ceva decât să lucrez la ea.”

Nu cred că e foarte ușor să treci singur peste ele și să le rezolvi și atunci ai nevoie să vorbești cu cineva, cu un psiholog, măcar să vorbești cu familia, poate nu te simți confortabil să apelezi la ajutor specializat, pentru că în România încă mai există eticheta asta. Măcar să vorbești cu oameni din jurul tău, să ceri ajutor, să vorbești cu prieteni, familie sau cu un psiholog și să treci peste lucrurile astea.

Cred că o persoană care e sănătoasă din punct de vedere emoțional poate să identifice: „Ok am primit mailul asta care îmi zice că am câștigat nu știu ce.” Rade și îl închide că nu vine nimeni să-ți dea bani gratis.

O persoană care e sănătoasă și care e împăcată cu ea intră pe rețelele sociale să vadă ce s-a mai întâmplat, ce au făcut prietenii sau familia, dar nu pică în gaura aceea neagră în care stai două ore și nu știi ce s-a întâmplat cu timpul. Cel puțin așa vad eu lucrurile.", a spus Petru Trâmbițaș la emisiunea „Ultrapsihologie" de la DC News.

VEZI ȘI: ”Există metode avansate de supraveghere”. Fost programator Google și Facebook: 100% nu îi iese. Există soluții să vezi cum interacționează oamenii, unde dau click https://www.dcnews.ro/exista-metode-avansate-de-supraveghere-fost-programator-google-si-facebook-100prc-nu-ii-iese-exista-solutii-sa-vezi-cum-interactioneaza-oamenii-unde-dau-click_926236.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News