”Cum să părăsești Rusia?” a explodat în căutări, după ce a fost anunțat discursul lui Putin. S-ar decide mobilizarea

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, trebuia să țină un discurs în această seară. După amânări, s-a decis ca discursul să aibă loc la ora locală 08:00, miercuri, 21 septembrie 2022.

În ciuda aparentei impasibilități a rușilor civili față de războiul Rusia - Ucraina, căutările care au explodat pe Google arată că sunt speriați. Principalele subiecte de interes pentru ruși, în această seară, au fost despre cum să părăsească Federația Rusă sau cum să amâne intrarea în Armată. Ei au căutat aceste informații în contextul în care s-a vehiculat că Vladimir Putin urmează să anunțe mobilizarea populației civile.

Locuitorii din Khabarovsk Krai, vecină Chinei, au fost cei care au căutat cel mai mult pe Google ”Cum să părăsești Rusia”, scrie obozrevatel, conform ziare.com.

După primele rapoarte de mobilizare în Rusia, rușii au fost interesați de subiectul amânărilor de la armată sau, cu alte cuvinte, în ce condiții pot fi exceptați de la înrolare.

Și Putin ar fi îngrozit de mobilizare

Se crede că Vladimir Putin nu ar merge chiar spre mobilizarea generală a rușilor în războiul împotriva Ucrainei, pentru că asta ar produce o reacție totală a propriului popor, iar riscurile pentru președintele rus - care și așa se clatină- ar fi imense. ”Putin nu este numai împotriva mobilizării - este îngrozit de aceasta. Întâlnirea Dumei de Stat a fost foarte caracteristică. Acolo, Ziuganov a vorbit cu blesteme repetate împotriva Ucrainei și a cerut mobilizarea. Imediat în jumătate de oră, au apărut răspunsurile oficiale ale lui Peskov și Volodin că nu va exista mobilizare”, a atras atenția un fost publicist, Andrii Piontkovskii, conform sursei citate.

Președintele Comitetului de Apărare al Dumei, Andrei Kartapolov, a negat zvonurile că Vladimir Putin va anunța o mobilizare generală.

Semnalele care arată că există schimbări interne în Rusia

Consilierul de stat Iulian Chifu afirmă că sancțiunile impuse Rusiei se vor resimți în ”șase luni, nouă luni”.

”Putem merge în fiecare domeniu și realizăm cam ce impact au sancțiunile. E adevărat că sancțiunile nu sunt un instrument de tip armă, am apăsat acum pe buton și se duce în partea cealaltă. În șase luni, nouă luni, costurile se acumulează și se acumulează foarte puternic, plus că eu cred de fapt că efectele secundare ale sancțiunilor în spațiul intern al Federației Ruse se văd deja și putem deja să vedem într-o țară care este complet controlată, spuneam că de la autoritarism am migrat către o formă de totalitarism deja, în care nu mai este permisă nicio idee, iată că ne-am trezit că niște organe alese, alese cu ghilimelele de rigoare, dar în Federația Rusă votează pentru punerea sub acuzație a lui Vladimir Putin”, a spus Iulian Chifu, consilier și analist de politică externă.

”Chiar credeți lucrurile astea?”, a întrebat analistul Bogdan Chirieac.

”Sunt două semnale, există mult mai multe, dar sunt două vizibile, care arată că există schimbări interne. Putem să ne uităm la modul în care se dezbat costurile ultimelor căderi de pe frontul din Harkov. Vedem brusc că e un subiect care a apărut public în Federația Rusă”, a spus Chifu. Citește continuarea aici

