Semnalele care arată că există schimbări interne în Rusia. Iulian Chifu: Nemulțumiri profunde în zona militară

”Putem merge în fiecare domeniu și realizăm cam ce impact au sancțiunile. E adevărat că sancțiunile nu sunt un instrument de tip armă, am apăsat acum pe buton și se duce în partea cealaltă. În șase luni, nouă luni, costurile se acumulează și se acumulează foarte puternic, plus că eu cred de fapt că efectele secundare ale sancțiunilor în spațiul intern al Federației Ruse se văd deja și putem deja să vedem într-o țară care este complet controlată, spuneam că de la autoritarism am migrat către o formă de totalitarism deja, în care nu mai este permisă nicio idee, iată că ne-am trezit că niște organe alese, alese cu ghilimelele de rigoare, dar în Federația Rusă votează pentru punerea sub acuzație a lui Vladimir Putin”, a spus Iulian Chifu, consilier și analist de politică externă.

”Chiar credeți lucrurile astea?”, a întrebat analistul Bogdan Chirieac.

”Sunt două semnale, există mult mai multe, dar sunt două vizibile, care arată că există schimbări interne. Putem să ne uităm la modul în care se dezbat costurile ultimelor căderi de pe frontul din Harkov. Vedem brusc că e un subiect care a apărut public în Federația Rusă”, a spus Chifu.

”Nici nu aveai cum să îl ții”, a completat Bogdan Chirieac.

Vina eșecului din Ucraina, o problemă greu de digerat pentur Kremlin și generalii săi

”Pe de altă parte, asistăm la un blame-game (joc al învinovățirii - n.r.), la o pasare a pisicii, a vinei, din zona politică în zona militară și din zona militară în zona politică, cu nemulțumiri profunde pe zona militară, care susține că nu a fost ascultată, că nu s-au respectat, că a fost centralizat, că a fost politizat, condusă de la distanță de Kremlin, chiar de către președinte (Vladimir Putin - n.r.). Sigur, pleiade de generali au fost schimbați, au fost trimiși, unii au fost arestați, unii sunt în închisori pentru diferitele vinovății care au venit cu înfrângerile vizibile sau mai puțin vizibile din Federația Rusă”, a explicat Chifu.

”La fel ca în orice dictatură, că practic, era o dictatură, dictatorul credea ce voia el să creadă și între altele, el credea că Rusia este o mega-putere, că are o armată funcțională de succes”, a punctat Chirieac.

”Multe pariuri greșite”, a completat Chifu.

”Fiind alimentat de curtea sa”, a conchis Chirieac.

”Ei, aici este problema. Vă aduceți aminte Consiliul de Securitate, acela celebru, înregistrat și produs, în care Narîșkin tremura și numai nu îl întreba pe Putin ”șefu, zi ce trebuie să spun?”? Gândiți-vă că era înregistrat și era dat public ca să se înțeleagă cine e șeful și ca să îl umilească pe Narîșkin. Gândiți-vă că tipul ăsta de reacție nu numai față de Narîșkin, care a fost direct vizat, dar și pentru ceilalți, are niște reverberații. E vorba de niște personaje foarte puternice și e vorba despre niște instituții în spatele lor, extrem de puternice, care, în fapt, sunt instrumentele Rusiei”, a mai spus Chifu.

”Sunt instrumente extrem de puternice față de civilii neînarmați, am văzut asta, dar față de o forță militară pregătită sunt extrem de slabe. Am văzut ce înseamnă”, a punctat Chirieac.

