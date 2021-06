Cum să ai un business de succes. Edy Chereji, sfat GENIAL: Ce să faci între 20 - 30 de ani și între 30 - 40 de ani

"Am auzit mai de mult o mică pildă dacă pot să-i spun așa, care mi se pare că se potrivește foarte bine și cred că este foarte important, mai ales pentru cei care sunt la început de drum. Povestea spune cam așa:

Atunci când ai între 20 - 30 de ani, ai terminat facultate, dacă vrei să te angajezi, să nu cauți să te angajezi unde e salariul cel mai mare, cu cele mai bune condiții, ci mai degrabă să cauți să vezi ce șef vei avea, ce exemplu îți dă, dacă e sau nu un lider, dacă poți învăța ceva de la el. Și cică dacă te duci la interviu, cu echipa de HR, să ceri să-ți facă o introducere și cu șeful pe care-l vei avea, să vezi dacă ai ce învăța de la el.

Apoi, între 30 - 40 de ani să încerci să faci, dacă ești bun pe zona pe care ai ales-o să continui ca și performanță într-o corporație. Dacă te roade pe undeva dorința de a încerca antreprenoriatul, dă-i drumul, fă-o, pentru că 30 - 40 de ani, acela e momentul.

Apoi cică între 40 - 50 ani să te decizi ce faci. Ai o carieră de succes, ești bun într-o structură mare, într-o companie, vrei să urmezi mai departe pentru că faci performanță acolo sau ai succes în cariera antreprenorială și poți face carieră acolo și să le urmezi cât mai bine, să le duci la cel mai înalt nivel performanța pe care o poți face tu.

În final, după 50 de ani, să poți să devii mentor pentru cei care vor fi la 20 de ani", a spus Edy Chereji, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Interviuri care inspiră".

Sfat important pentru un business de succes. Ce atitudine trebuie să ai

"Uitându-ne la un business în diversele lui faze de dezvoltare, când ești în fază de start-up și cineva îți cere un business plan pe 3 - 5 - 7 ani, pot să spun că e nebun, pentru că atât de multe lucruri se schimbă, de la o lună la alta, ceea ce tu credeai că merge într-un sens, dintr-o dată apare o inovație, ceva, care dintr-o dată schimbă piața, publicul, industria, nevoia de consum a oamenilor.

Dacă e să dau un sfat din experiența proprie, cred că e important să fii curios!

Este un cuvânt, hambel, o modestie care cred că e bine să caracterizeze munca de zi cu zi și interacțiunea cu ceilalți să te raportezi la cei cu care faci business și la colegii tăi ca și egali.

E bine să fii curios, hambel și să ai deschidere pentru a asculta pe cei din jurul tău și lucrurile vor funcționa", a completat Bogdan Rădulescu.

Sfat genial pentru deciziile din business

"Apropo de felul în care luăm decizii, în perioada de început luam foarte multe decizii la nivelul feeling-ului, ce simțeam noi, dar, cu cât am devenit mai înțelepți și mai cu experiență am învățat să culegem și informații. De curând, un apropiat al nostru care are mai multă experiență decât noi, am stat la o poveste cu el și ne-a zis așa, o expresie care nouă ne-a rămas în minte:

"Atunci când iei decizii ca antreprenor să o le iei cu o mână la suflet și una la portofel!" și cred că ăsta e un lucru pe care trebuie să-l avem în minte", a mai spus Edy Chereji.

Vezi mai multe în video: