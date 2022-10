Cum previne Carmen Brumă cancerul. O face în fiecare an când trece vara: Am un istoric în familie destul de bogat

Ne referim la cancerul de piele. Carmen Brumă a spus că a mers la medicul dermatolog pentru a-și scoate câteva alunițe.

„Tocmai ce mi-am scos trei alunițe. Fac acest lucru în mod constant. Până acum, în total, am 15 scoase.

Am un istoric de cancer de piele în familie destul de bogat și atunci, după fiecare sezon cald, în fiecare an, în care oricum nu mă expun la soare, adică îl evit cât pot de mult, mă duc la dermatolog și îmi analizează alunițele și vede dacă vreuna dintre ele a suferit modificări periculoase. Iar dacă a suferit modificări periculoase, am ales, de fiecare dată, să o scot. Și așa am ajuns la 15 alunițe scoase și voi face acest lucru de fiecare dată când va fi nevoie. Evident, apoi le ducem la biopsie și așa mai departe.

Vă spun acest lucru pentru că este o metodă importantă de prevenție a cancerului de piele. În cazul în care sunteți într-o situație similară, puteți merge să vă faceți un control la un medic dermatolog”, a zis Carmen Brumă.

Cancerul de piele - Factori de risc

Principala cauza a apariției acestei forme de cancer este expunerea îndelungată la radiațiile ultraviolete, indiferent de anotimp. Astfel, arsurile solare pot conduce în timp la dezvoltarea melanomului. Alți factori de risc includ expunerea la raze X sau lucrul în medii cu chimicale, cicatricile rezultate în urma arsurilor sau diverse alte afecțiuni.

Sunt expuse riscului persoanele cu pielea deschisă la culoare, cu piele care prezintă pistrui (de regulă cei cu părul blond/roșcat și ochi albaștri/verzi). Riscul de apariție la persoanele de culoare este mai scăzut. Cu toate acestea, moștenirea genetică poate influența apariția prin factori ereditari, indiferent de culoarea pielii.

Simptome

Orice fel de schimbare a aspectului pielii poate fi un indicator al unei anormalități, indiferent că este vorba de apariția unei noi alunițe sau modificarea aspectului uneia deja existente.

Carcinomul bazal - poate fi localizat la nivelul feței, gâtului sau urechilor, având forma unui mic nodul cu un aspect neted și lucios. La nivelul membrelor se prezintă sub forma unei leziuni de culoare roz-maronie.

Melanomul - se prezintă ca o pată sau sub forma unui nodul pigmentat. Are margini neregulate, un diametru > 6mm și o culoare variabilă, de la roșu-maroniu până la negru, albastru sau alb.

Carcinomul cu celule scuamoase - se prezintă ca un nodul de culoare roșie sau ca o leziune plată și aspră la atingere. Poate cauza prurit (mâncărimi), sângerări și poate fi acoperit de coji.

Diagnostic

Pentru certitudinea diagnosticului se recurge la efectuarea unei biopsii. După examinarea microscopică, medicul dermatolog va decide metoda de tratament, în funcție de dimensiunile zonei afectate și de tipul de cancer de piele. Tratamentul standard pentru cancerul de piele non melanom (carcinom bazal sau scuamos) poate include excizia țesutului, criochirurgie (înghețarea țesutului afectat), chiuretaj, electrodisecare, tratamente cu radiații sau chimioterapie. În cazul melanomului, se recurge la excizii largi, radioterapie, chimioterapie.

