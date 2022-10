Carmen Brumă, plângere penală. Faza zilei care arată, dacă mai era cazul, cum funcționează justiția din România

În 2019, Carmen Brumă a depus plângere penală împotriva unei firme care s-a folosit de imaginea ei pentru a vinde niște produse dubioase de slăbit.

„Am depus plângerea penală, prin avocații mei, împotriva celor care se folosesc ilegal de numele meu pentru a vinde produse de slăbit de care nu am auzit în viața mea și care pot pune în pericol sănătatea multor oameni! CE A DEPINS DE MINE, AM FĂCUT, PE CHELTUIALA MEA ȘI FĂRĂ A CERE DESPĂGUBIRI FINANCIARE! Acum e rândul justiției să pună capăt înșelătoriei!”, spunea Carmen Brumă în 2019.

Ce s-a întâmplat după trei ani de la eveniment

Partea „amuzantă” abia acum vine. Abia acum, după trei ani, Carmen Brumă a fost chemată să dea mai multe detalii despre acest subiect, deși firma respectivă a încetat, de mult timp, să-i mai folosească imaginea pentru a promova respectivele produse.

„Am pățit o fază foarte tare. Pe scurt: niște șmecheri care făceau parte dintr-o rețea internațională de profil, cu încrengături prin Malta, Republica Moldova, cu sedii fictive într-un sat din Iași, se foloseau de numele meu pentru a vinde niște produse dubioase de slăbit cu care eu nu aveam nicio legătură, nu le văzusem niciodată. Făceau publicitate foarte agresivă și foarte mulți oameni au cumpărat acele produse crezând în reclama lor mincinoasă. La acea vreme, în 2019, am zis că voi face plângere penală pentru a avea eu conștiința împăcată că tot ce a depins de mine am făcut, mai departe era treaba justiției.

Ce a făcut justiția? În 2019, când am depus plângerea penală, nimic. A venit 2020. În 2020, iar nimic. În 2021, iar nimic. Între timp, cei cu produsul de slăbit au încetat. Au vândut suficient pe spatele meu și m-au lăsat și au făcut publicitate pe spatele altora. Deci în 2020 au încetat cu reclamele mincinoase folosindu-se de numele meu. Dar nu pentru că a făcut justiția ceva, pur și simplu nu mi-au mai folosit numele. Și vine anul 2022 și mă sună avocatul și îmi spune că a fost sunat de la poliție pentru a mă chema să dau mai multe detalii despre caz. După trei ani de la acel eveniment sunt chemată să dau detalii despre o situație care nu mai există, s-a rezolvat cazul”, a povestit Carmen Brumă.

VEZI ȘI: Carmen Brumă, metodă draconică în încercarea de a slăbi: A fost un episod dramatic

Carmen Brumă a vorbit despre lupta ei cu kilogramele în plus.

În adolescență, a trebuit să se mute în Rusia cu familia. Acolo s-a instalat un soi de depresie și s-a refugiat în mâncare. Astfel, fără să simtă, s-a trezit, peste noapte, cu peste 35 kilograme în plus.

„Totul a pornit în adolescență, undeva pe la 16 ani. Împreună cu tatăl meu, care obținuse un job de atașat militar al României la Moscova, a trebuit să ne mutăm - toată familia - în Moscova. Eu tocmai ce ieșisem Miss Boboc. O adolescentă în culmea gloriei... mutată în Moscova. Vă dați seama... visul oricărei adolescente... Glumesc.

Nu vorbeam rusă, dar nu aveam încotro și am plecat. Când am ajuns acolo, am intrat într-un soi de depresie. Și ce face o adolescentă care intră în depresie? Se refugiază în mâncare. Aveau rușii niște înghețată și bomboane cu ciocolată... tocmai bune să te refugiezi în ele. Glumesc. Nu am perceput că iau câte un kilogram. Pur și simplu, am avut senzația că m-am trezit, peste noapte, cu 37-40 kilograme în plus. Repet: eu plecasem de la Miss Boboc. Depresia s-a adâncit și am făcut tot felul de prostii care m-au costat sănătatea în acel moment. Am urmat tot felul de cure de slăbire”, a zis Carmen Brumă în cadrul podcastului realizat de Ilinca Vandici.

„Un alt episod foarte dur a fost când m-a găsit maică-mea pe balcon, la minus 35 de grade. Stăteam întinsă, dezbrăcată, în speranța că mă voi îmbolnăvi, voi ajunge la spital și așa voi slăbi. A fost un episod ușor dramatic”, a mai zis Carmen Brumă.

Apoi, Carmen Brumă și-a dat seama că soluția nu vine din diete drastice sau măsuri periculoase pentru sănătate. A conștientizat că lupta aceasta este, de fapt, un maraton. A început să studieze, să urmeze foarte multe cursuri și, astăzi, este în măsură să ajute persoanele care se confruntă cu lupta kilogramelor în plus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News