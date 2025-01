Imagini cu vila de vis a lui Tudor Chirilă din Porumbacu de Sus. Andreea Esca l-a convins

Locuința este de vis, îmbină tradiția cu modernitatea. Se pare că artistul a fost inspirat de satele nemțești/săsești din regiunea Transilvaniei. Andreea Esca a avut un rol decisiv în a-l convinge pe artist să își cumpere proprietatea în Porumbacu de Sus, județul Sibiu.

Insistențele Andreei Esca

Inițial, Tudor Chirilă voia să își cumpere o proprietate în renumitul sat Viscri, însă la insistențele prietenei sale, Andreea Esca, care are și ea proprietate în Porumbacu de Sus, a hotărât să exploreze această localitate.

"Am ajuns în Porumbacu după multe insistențe. Eu eram la Festivalul de Teatru de la Sibiu și i-am spus că nu am niciun chef să vin. Lasă-mă în pace cu Porumbacu tău. Hai mă, vino, că suntem toți aici, n-o să-ți pară rău. Nu vin, nu vin – eu mă duc la Viscri. Tu nu înțelegi că nu vin? Totuși, m-am dus. M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am revenit câteva weekenduri și la un moment dat am început să întreb dacă oare este vreo proprietate prin sat (care se vinde)", a declarat Tudor Chirilă.

Ce a făcut Tudor Chirilă după ce a cumpărat proprietatea

După ce a cumpărat proprietatea, Tudor Chirilă a colaborat cu arhitectul Johannes Bertleff, cu scopul de a o aduce la stadiul actual, dar fără să îi altereze farmecul tradițional. Proprietatea include mai multe clădiri, dar și o curte generoasă.

"Casa asta nu a pierdut ceva ce avea – are o energie. Intri în curtea aia și simți ceva. Nu știu foarte multe despre vechii proprietari decât că erau buni gospodari (…) Pentru mine a fost și bucuria de a face ceva frumos", a mai zis Tudor Chirilă, în cadrul podcastului "Design Stories". Casa, de fapt pensiunea, deținută de Tudor Chirilă și iubita lui se poate închiria pe platforma Booking. Închirierea de către 2 persoane, pentru o noapte, are un preț între 229 și 271 de euro. Întreaga proprietate poate ajunge, pentru o noapte, la un preț de 643 de euro, dar pot fi cazate 8 persoane în acest caz.

