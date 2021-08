Cum arată și cât de mare s-a făcut Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu: E bărbat în toată regula. Învăț să mă dau ușor deoparte

Mihaela Rădulescu este cea mai fericită mamă și nu ezită să spună asta din toată inima.

Ayan, fiul ei, a împlinit 17 ani, iar vedeta a publicat un mesaj emoționant alături de fotografii împreună.

Mihaela Rădulescu l-a serbat, duminică, 1 august, pe Ayan Schwartzenberg, pe Coasta de Azur.

"Nu-mi pasă că nu-s cele mai reușite poze. Mi-ajunge să știu că am fost împreună, de ziua lui, așa cum am fost mereu - cu aceeași iubire strașnică, cu același chef de viață, cu aceeași bucurie cu care m-a încărcat de când l-am adus pe lume. E tot puiul meu, e tot sufletul meu, chiar dacă e bărbat în toată regula.

A crescut prea repede, dă de viața pe cont propriu, muncește pentru ce visează… Am tot mai puține de făcut pentru el, învăț să mă dau ușor deoparte și să-l las să zboare. Uf… mai am de-nvațat", a scris Mihaela Rădulescu pe pagina de Instagram.

Cu ce se ocupă Ayan

Ayan Schwartzenberg urmează cursurile unui liceu din Monte Carlo, Monaco, iar după terminarea liceului are planuri mari. Acesta vrea sa meargă la o Universitate renumită, printre opțiunile lui făcând parte Harvard, Yale sau Stanford.

La începutul anului 2020, Ayan a fost reprezentantul Republicii Franceze la un program al Universității Yale, acolo unde a suținut o dezbatere despre cât de problematice sunt substanțele interzise în rândul tinerilor. Mândră de fiul ei, Mihaela Rădulescu a postat o mulțime de fotografii cu băiatul.

Ce probleme are Mihaela Rădulescu cu Ayan

Cu toate acestea, deși este un copil dedicat, vedeta a declarat într-un interviu că are o problemă uriașă cu el și pe care nu și-o poate explica. Mihaela Rădulescu a declarat că este supărată pe Ayan, pentru că refuză să vorbească în limba română cu ea.

"Am această problemă cu el, eu vorbesc românește cu el, ca și toată familia mea. Dar, pentru că trăiește de opt ani în altă țară, unde se vorbește franceză și engleză, omul nu mai vrea să vorbească decât franceză și engleză”, a declarat atunci Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu, mesaj FURIBUND după un ATAC la fiul ei: Îl ţin departe de TĂȚISME

În urmă cu câteva luni, Mihaela Rădulescu a publicat pe contul de Instagram o imagine mai veche în care apare alături de Ayan, iar una dintre urmăritoare a criticat-o pentru faptul că nu i-a făcut cunoștință atât de mult tânărului cu România.

"Aşa crezi tu sau aşa îţi place ţie să gândeşti? Nici n-ar trebui să mă obosesc să-ţi răspund, dar fac un efort. Ţi-am şters primul comentariu, pentru că am alergie la băgători de seamă, mai ales când e vorba de copilul meu. Nu, nu s-a născut în România, e doar pe jumătate român şi nici n-a prea trăit în România, dacă ne gândim că avea mai puţin de 4 ani când am plecat.

Vorbeşte româneşte impecabil şi, ce crezi? Nu prea are pe cine vizita, nu mai am nici urmă de familie în ţara. Bunicii mei au murit, tata a murit, mai e doar mama, care e mai mult cu noi decât acolo. Îl cresc fix cum cred eu de cuviinţă şi îl ţin cât pot de departe nu de spiritul românesc pe care-l invoci, ci de ţăţismele ieftine pe care le manifeşti fără să cunoşti realitatea. Valabil şi când judecati strâmb orice român plecat, fără să aveţi habar de greul unei vieti luate de la capăt printre străini. Nu ştiu ce cauţi pe pagina mea, dar să nu-mi mai pomeneşti vreodată copilul", a scris Mihaela Rădulescu, pe pagina de Instagram.

Mihaela Rădulescu a împlinit 52 de ani. Fotografii cu Felix Baumgartner

"Mulțumesc din toată inima pentru party-ul pe Story, n-am apucat să văd și să repostez chiar tot, mă uit mâine la restul de mesaje . Azi am vrut să …SIMT. Să mă bucur de copil, de bărbat și… de prietenii care mi-au trimis flori, urări faine și atâtea gânduri bune. Ador să am casă plină de flori albe…, iubesc să am oamenii dragi lângă mine, mi-e dor de mor de cei din familie care-s prin prea multe țări…, dar i-am simțit, auzit și pupat pe toți, chiar și de la distanță. M-au bucurat mult toate semnele de drag de la colegii mei de la Pro, de la Masked Singer România , de la foști colegi și de la oameni pe care nu i-am văzut de ani buni… Am avut o zi frumoasă, am trăit-o din plin, am răspuns mai puțin la telefon și mult mai mult la… zambetele de la Ayan și Felix Baumgartner. Am TRĂIT o zi minunată. Va mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la zâmbetul meu de azi… și de fiecare zi, când se întâmplă să fiu fericită, sănătoasă și iubita. Că-n urările voastre", a scris vedeta.