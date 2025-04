Cum arată portretul secret al lui Trump, primit cadou de la Putin. Președintele SUA, rănit, 'dar neînvins cu pumnul spre cer'. Cine l-a pictat - FOTO în articol

CNN a intrat în posesia unei imagini rare: tabloul pe care președintele rus Vladimir Putin i l-a trimis în dar, în luna martie, președintelui american Donald Trump.

Cadoul a fost expediat cu ajutorul lui Steve Witkoff, un emisar american care, potrivit sursei citate, a efectuat mai multe vizite recente în Rusia.

Într-un interviu acordat jurnalistului Tucker Carlson, fost gazetar la Fox News, Witkoff a descris portretul ca fiind "remarcabil", realizat de "un artist rus de elită", al cărui nume nu a fost spus atunci.

"Donald Trump a fost cu siguranță impresionat", a declarat Witkoff.

Tabloul rămâne, deocamdată, ascuns de ochii publicului.

De curând, presa a relatat că Donald Trump a ales să expună un portret cu propria sa imagine la Casa Albă, îndepărtând tabloul predecesorului său, Barack Obama.

O comparație rapidă între cele două lucrări scoate în evidență diferențe clare.

Tabloul instalat la reședința prezidențială îl înfățișează pe Trump alături de agenți ai Secret Service, în contextul atentatului din iulie 2024.

Deși pictura oferită de Putin pornește de la același moment dramatic, perspectiva artistică diferă considerabil.

Ambele portrete îl surprind pe Trump cu pumnul drept ridicat, replicând gestul său din ziua tentativei de asasinat, când a fost atins ușor de glonțul tras de atacatorul Thomas Matthew Crooks.

Similaritățile, însă, se opresc aici: în locul gărzii de corp, pictura rusească introduce Statuia Libertății, ce își ridică făclia iconică, având pe fundal siluetele clădirilor din New York.

În viziunea artistului rus, fața lui Trump poartă o singură dâră de sânge, în timp ce în tabloul american rănile sunt mult mai evidente, cu multiple urme de sânge.

CNN a obținut confirmarea oficială de la Kremlin: autorul lucrării este Nikas Safronov, un pictor renumit în Rusia.

Postul american a stat de vorbă și cu acesta.

Artistul Nikas Safronov a explicat că a dorit să surprindă în portret sângele, cicatricea și determinarea lui Trump în fața pericolului.

"A fost important pentru mine să redau sângele și curajul său în timpul atentatului... Nu a dat înapoi, nu a arătat teamă, ci și-a ridicat brațul pentru a simboliza că este una cu America și că va restaura ceea ce i se cuvine", a povestit pictorul.

Safronov nu este străin de portrete ale marilor lideri, având în portofoliu reprezentări ale Papei Francisc, premierului indian Narendra Modi și liderului nord-coreean Kim Jong Un.

Referindu-se la tabloul dedicat lui Trump, Safronov a spus că a fost abordat de "niște persoane" care i-au cerut să-l picteze pe președintele american din propria sa perspectivă artistică.

Inițial, nu i s-a spus clar cine a comandat lucrarea, însă pictorul a intuit că este vorba despre Kremlin.

"Când am început să lucrez la portret, am realizat că proiectul ar putea contribui la apropierea dintre Rusia și Statele Unite și am decis să nu cer nicio plată, intuind scopul pentru care era destinat", a precizat el.

Ulterior, Safronov susține că a fost contactat personal de Vladimir Putin, care i-a transmis că portretul elogios reprezintă un gest esențial pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale.

Până la această oră, Kremlinul nu a oferit un răspuns oficial solicitărilor de comentarii ale CNN.

