Cum arată Paștele pentru Ioana Ginghină: „La Sibiu se împodobește casa aproape ca de Crăciun”

Ioana Ginghină se pregătește să plece cu cei dragi la Sibiu, unde își va petrece sărbătorile de Paște, alături de familia ei. Despre ce tradiții și obiceiuri are actrița din copilărie, legate de această sărbătoare, dar și despre ce-i place să mănânce în această perioadă, a povestit Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru Specatcola.

"O să plec la Sibiu și acolo o să fac, ca în fiecare an. Nu gătesc nimic, eu oricum nu mănânc carne, așa că oricum nu găteam mare lucru. De ani de zile eu nu gătesc de Paște, pentru că mă duc la mama și nu am de ce să mai gătesc, pentru că face ea treaba.", a spus Ioana Ginghină, pentru Spectacola.

Ce preferă actrița să mănânce

Actrița spune că nu prea mănâncă preparatele tradiționale de Paște și are un meniu mai atipic.

"Cel mai mult îmi place să mănânc salată de vinete, chiar dacă nu are legătură cu Paștele. Pentru că nu mănânc carne, nu am un preparat preferat. Eu fac cheescake, adică pasca nu e ceva ce nu am mai mâncat de mult și aștept să o mănânc de Paște. Întâlnirile cu familia, bucatele pregătite de mama, care sunt cele mai gustoase, asta aștept. I-am zis să-mi facă neapărat vinete și un spanac cu lapte, cum se face la noi la Sibiu. Eu am ținut post săptămâna asta și abia aștept să-l mănânc.", a mai spus ea.

Ce tradiții are Ioana Ginghină legate de Paște

"Noi avem o tradiție care e luată de mine și am adus-o și aici și o facem, de când e Ruxi mică. La Sibiu se împodobește casa aproape ca de Crăciun, singura deosebire este că nu ai bradul, în rest e la fel și se fac 11 cuiburi de iarbă pe care le pui ori în curte, ori în casă, iar iepurașul îți pune cadourile acolo în cuiburile alea, unele le umple, și altele nu. A doua zi, când te trezești, trebuie să cauți în ce cuib îți pune iepurașul cadou.

Nu am un cadou pe care mi-l doresc neapărat, dar m-am obișnuit ca să-i cer iepurașului...

