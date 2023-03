Cum a slăbit Ela Crăciun 10 kilograme, după ce a renunțat la diete: Eram disperată de atâtea tentative nereușite

"Am slăbit în decurs de un an de zile, în momentul în care mi-am spus că nu mai vreau să țin nicio dietă, pentru că efectiv eram disperată de atâtea tentative nereușite. Mi-am propus să mănânc orice îmi doresc, în decursul a trei mese pe zi, nimic între mese, iar dacă voiam o prăjitură, luam doar jumătate sau un sfert din porție, însă niciun alt carbohidrat la masa respectivă. Încet și sigur am slăbit astfel 10 kilograme. Însă, după ce am realizat această schimbare, pielea s-a lăsat destul de mult în zona taliei și a coapselor", a declarat Ela Crăciun, potrivit ciao.ro.

"Nu aș vrea neapărat să mai slăbesc, cât să îmi remodelez puțin corpul. Este un dermo-masaj cu role, care te drenează și tonifică. După doar 4 sedințe, eu am avut deja minus 1,5 centimetri pe picior și 1 centimetru în talie. Pot merge foarte încrezătoare la plajă. Deja, la nivelul pieli,i se simte o senzație mult mai fină, iar atunci când vine vorba de slăbit eu sunt prima care își dorește să încerce tot ce e mai nou în domeniu", a mai spus vedeta tv.

"Doar când suntem capabile să ne oferim singure prețuirea de care avem nevoie putem oferi celorlalți din iubirea noastră necondiționată, care începe înainte de toate cu iubirea de sine. Spuneți da salonului de înfrumusețare, spuneți da sălii de fitness, masajului, oricărui obicei de răsfăț care vă redă încrederea în propriile forțe", a de clarat Ela Crăciun.

Citește și:

Ce dietă ține Mihaela Bilic. Nu poate renunța la parizer, merdenele și cartofi prăjiți: "Sunt slăbiciunile mele"

"Pentru mine nu este o dietă, ci un stil de viață. Bugetul meu de calorii este foarte mic și atunci prefer că îl cheltuiesc pe tot la o masă de seară, care să fie satisfăcătoare. Senzația de foame se educă asemenea unui mușchi. Pe o scară de la 0 la 10, trebuie să învățăm să mâncăm doar când ne este foame de nota 7. Pe parcursul zilei, beau cafea cu lapte, iaurt sau supă, iar la masa de seară mă răsfăț cu carne, salată și garnitură", a spus Mihaela Bilic pentru viva.ro.

"Eu mănânc din toate și fac un efort să mănânc puțin. Nu am niciun fel de interdicții. Merg pe principiul: doza face otrava. Atâta vreme cât nu abuzezi cu cantitatea, totul este sănătos. Parizerul, merdenelele și cartofii prăjiți sunt câteva dintre slăbiciunile mele", a mai spus medicul nutriționist.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News