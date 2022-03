Cum a decurs a treia rundă de negocieri între Ucraina si Rusia. Care sunt condițiile puse de ruși

A treia rundă de negocieri ar fi trebuit să stabilească unda verde finală asupra coridoarelor umanitare și asupra armistițiilor convenite pentru civili.

În urmă cu o săptămână, în prima zi de luni a războiului și la patru zile după declanșarea conflictului, prima întâlnire dintre cele două delegații a avut loc la granița dintre Belarus și Ucraina. La acea întâlnire a fost prezent și Denis Kireyev, unul dintre delegații de la Kiev. În ziua în care s-a vorbit despre organizarea celei de-a treia runde de negocieri, adică sâmbăta trecută, Kireyev a fost ucis în circumstanțe încă misterioase.

Știrile din Ucraina despre acest episod vorbesc despre o împușcătură în timpul unei tentative de arestare. Delegatul ucis ar fi fost acuzat de trădare de către Kiev. Niciun fel de comentarii asupra subiectului nu au venit din partea Moscovei. Totuși, ceea ce s-a întâmplat nu ar fi influențat progresul negocierilor. Confruntarea dintre părți ar fi fost amânată din alte motive. Începând cu situația legată de ciocnirile din țară și eșecul primelor coridoare umanitare decretate la Mariupol între sâmbătă și duminică. Coridoarele umanitare au fost tema principală abordată în primele două runde.

În special, cele două părți aflate în confruntare ar fi găsit primele acorduri privind armistițiile care urmează să fie implementate pe fronturi deschise din țară pentru a favoriza evacuarea civililor.

Rușii și ucrainenii au găsit un prim acord pentru formarea unui coridor umanitar între Mariupol și Zaporizhzhia. Din păcate, lucrurile nu au mers bine. A încercat apoi din nou duminică, cu autobuzele albe sosind în Mariupol pentru a începe evacuările. Chiar și în acest caz, însă, totul s-a încheiat cu schimburi de acuzații reciproce. Ucrainenii i-au îndreptat cu degetul către ruși pentru că au împiedicat încetarea efectivă a confruntărilor din timpul coridoarelor umanitare, în timp ce de la Moscova au fost îndreptați cu degetul către ucrainenii vinovați de folosirea civililor ca scuturi umane. În orice caz, discuțiile asupra armistițiilor au continuat. Luni, Rusia a proclamat unilateral patru coridoare umanitare, a căror cale, însă, nu a fost acceptată de Ucraina.

În jurul orei 13:00, pe Twitter, o postare a șefului delegației ucrainene, Mykhailo Podolyak , a sugerat că va avea loc al treilea tur. În special, Podolyak a postat un selfie făcut de îndată ce a coborât din elicopterul care l-a dus în Belarus: „Noua rundă va începe în scurt timp, va începe la 16:00 ora Kiev"

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc