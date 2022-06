Cum a ajuns Romică Țociu să se facă actor: "Au simțit în mine un mare potențial"

"Dintotdeauna mi-am dorit asta. Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze. În clasa a 12-a, am primit rolul bufonului în 'A douăsprezecea noapte, după care am început să joc alături de amatori". Am făcut asta timp de 10 ani, am fost la toate marile festivaluri de umor din țară și am câștigat toate premiile. Am știut dintotdeauna că asta este meseria mea. Unii s-ar bate cu pumnul în piept, spunând că marii actori sunt mentorii lor, dar pentru mine au fost aceia care m-au descoperit la grupul artistic CFR Craiova, pentru că au simțit în mine un mare potențial.

A doua persoană care m-a văzut și m-a ajutat să ajung la Teatrul muzical din Galați a fost Cornel Palade, apoi regizorul Bițu Fălticineanu de la Teatrul Constantin Tănase, pe care nu am să îl uit niciodată, pentru că a făcut un lucru pe care nimeni nu l-a făcut, acela fiind de a mă pune într-un spectacol alături de Draga Olteanu-Matei, unde am jucat timp de 10 ani. Mai apoi, norocul meu a început să se confirme și să meargă ca uns, fiindcă am reușit să îi cunosc pe marii actori Dem Rădulescu, Jean Constantin, alături de care am lucrat zeci de ani și am fost în nenumărate turnee. Cred că m-a iubit Dumnezeu să primesc această șansă în viață", a spus Romică Țociu într-un interviu pentru viva.ro.

"Nu am nimic să îmi reproșez"

"Poate ar fi trebuit să muncesc mai mult, dar cred că atât am vrut să fac. Cel mai interesant la mine și la Cornel a fost faptul că ne-am resoftat și rebranduit de fiecare dată când vremurile au cerut asta. Nu am nimic să îmi reproșez, pentru că am făcut lucrurile cu mare bucurie, încredere și dragoste pentru public. Dacă aș putea să o iau de la capăt, un singur lucru mi-aș dori: să mă nasc în America. Acolo artiștii sunt cu adevărat artiști și sunt plătiți. Și aici poți să trăiești din showbiz, însă e mai greu", a mai spus actorul.

De ce Romică Țociu și Cornel Palade nu au mai fost văzuți împreună de peste doi ani

În ultimii ani, concurentul de la „Te cunosc de undeva” și bunul său prieten au fost văzuți rar împreună, motiv pentru care au apărut tot felul de speculații despre relația lor de prietenie.

„Eu și Cornel ne-am cunoscut la Galați, unde el era deja actor, iar eu venisem la un festival al brigăzilor regionale CFR din România. Era decembrie 89 și Cornel l-a rugat pe un regizor de la București să le pună în scenă la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galați un spectacol. Cornel voia să lucreze alături de un coleg mai tânăr, iar regizorul a sugerat să meargă împreună până la clubul CFR pentru a vedea pe unul tare de la Craiova. Cornel a venit, m-a văzut și m-a plăcut. De asta am zis că el a fost unul dintre mentorii mei. A fost visul meu, așa că, atunci când am fost întrebat dacă nu vreau să merg, nu am putut rata șansa. Am dat o probă, iar în martie, după Revoluție, am ajuns la teatru, și de acolo toată viața mea s-a schimbat”, a spus Romică Țociu.

Întrebat despre motivul pentru care nu au mai apărut împreună pe micile ecrane, Romică Țociu a oferit următorul răspuns: „Noi nu am mai fost văzuți de peste doi ani împreună, pentru că a fost pandemie. Iar eu am avut șansa extraordinară de a participa la „Te cunosc de undeva!” două ediții la rând, și de aici au tras oamenii concluziile. Dar nu este așa. La noi este ca într-o căsătorie, până când moartea ne va despărți. Niciodată și cu nimeni altcineva nu aș putea să fac asta, decât cu bunul meu coleg și prieten Cornel Palade.”

„Relația dintre noi este extraordinară, ne sunăm în fiecare zi, ne facem planuri, muncim, mai așteptăm proiecte. Important este că suntem împreună și sănătoși”, a mai spus Romică Țociu, citat de Viva.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News