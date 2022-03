Cu ce se mai ocupă Mihaela Tatu: "Eu NU am renunțat la televiziune, dar nu am mai găsit formatul în care să mă simt UTILĂ"

Mihaela Tatu s-a retras din televiziune în urmă cu mulți ani, după ce a scris istorie cu emisiunea „De 3 x femeie”. Fosta prezentatoare TV a devenit trainer pentru vorbitul în public și dă voci în producţiile pentru copii. A renunțat la postul de prezentatoare TV și a ales să călătorească, după ce a trecut printr-o mare cumpănă în 2011. Deși a primit multe oferte, nu şi-a dorit să revină pe micul ecran. Vedeta a declarat, la un moment dat, că nu a găsit niciun proiect cu care să rezoneze și să o facă să semneze din nou un contrat cu o televiziune.



Astăzi, Mihaela Tatu este trainer în tehnica și arta livrării discursului. Într-un interviu pentru Fanatik, a vorbit despre cum a ales să facă asta dar și despre proiectele pe care le are în prezent. "În 2011, după ce m-am operat și am trecut cu bine peste toată povestea, am ajuns la concluzia că eu chiar sunt o fată norocoasă. Așa că m-am hotărât să iau o pauză de doi ani de zile și să călătoresc în toată lumea. Visul meu de-o viață. A fost perioada în care am învățat mult și multe. Călătorind, am văzut cum gândesc și acționează alte popoare din lumea asta. Naturalețea cu care întâmpină orice situație, felul în care sunt pregătiți pentru orice. Ei, problema a fost alta. Când m-am întors, pur și simplu nu mi-am mai găsit locul în televiziune, nu mai rezonam cu ce se întâmpla în media. Eu NU am renunțat la televiziune însă nu am mai găsit formatul în care să mă simt utilă. Într-o zi mi-am dat seama că eu sunt un comunicator foarte bun, aveam informații, lejeritate și experiență în toate suporturile media, adică eram pregătită pentru ceea ce se numește Comunicare" este mărturisirea fără cenzură a Mihaelei.

Unele dintre discursurile motivaţionale ale vedetei pot fi vizionate şi pe YouTube. Aceasta a avut, cu ani în urmă, intervenţii şi la celebrele conferinţe TEDex. Este acreditată ANC şi predă cursuri de tehnica discursului, susţine conferinţe şi seminarii de pregătire în oratorie şi participă la tot felul de evenimente pe coaching şi dezvoltare personală.

Unul din zecile de discursuri memorabile ale Mihaelei Tatu la Conferinţele TEDex din ţară poate fi revăzut aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News