Facturile spitalelor au crescut cu 50% la lumină și 70% la gaze. Ministrul Rafila spune că scumpirile sunt acoperite din banii de medicamente

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a discutat despre cum au fost afectate unitățile sanitare din România de creșterea prețurilor la energie, despre ponderea cheltuielilor cu utilitățile în bugetul acestora, cât și despre posibilele soluții pe care acesta le va propune.

”Facturile au crescut cu 50% ceea ce nu este puțin. În primul rând, telespectatorii ar trebui să știe cum este constituit bugetul unui spital. Cea mai mare parte a bugetului din spital o reprezintă cheltuiala cu personalul care, conform legii, nu trebuie să depășească 70%. Din rest, din ce rămâne, trebuie plătite utilitățile și după ce sunt plătite utilitățile, este o parte care rămâne pentru materialele sanitare și medicamente. Am vrut să văd și am acest studiu, la nivelul spitalelor din țară care au fost cheltuielile cu energia în trimestrul III al anului 2021 și care au fost cheltuielile cu energia în 2022. Trimestrul al III-lea nu este un trimestru așa de complicat pentru că ziua e lungă, e cald, deci lunile iulie, august și septembrie. Cheltuielile au crescut cu cca 45-50% la energia electrică și cu 70% la gaze. Per total o creștere a cheltuielilor cu circa 55% în aceste trei luni. Sigur, asta în condițiile în care prețul pentru unitățile sanitare, cât și pentru alte instituții publice a fost ținut sub control, în sensul că un kilowatt era 1 leu, față de 68 de bani. Asta îmi arată mie că, în cheltuiala unui spital, cheltuielile cu energia reprezintă cam 15%, adică cu 5% mai puțin din bugetul spitalului pentru materiale sanitare și medicamente”, a declarat Alexandru Rafila.

”Voi veni cu niște propuneri concrete în ceea ce privește soluționarea acestei situații, fie o compensare directă către furnizorii de energie încât să avem o marjă de buget similară pentru materiale sanitare și medicamente, ca și cea de anul trecut, sau voi propune o suplimentare de buget pentru spitale. Trebuie să găsim o soluție”, a concluzionat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, dând asigurări în același timp că nu vor fi probleme cu plata salariilor personalului medical: ”Eu nu voi fi niciodată de acord să găsim o soluție în afectarea salariilor personalului medical”.

Vrea Alexandru Rafila să aducă SMURD la Ministerul Sănătății? Ministrul dă cărțile pe față: Ei sunt pompieri

"Odată cu venirea dumneavoastră la Ministerul Sănătății au fost destule discuții vizavi de SMURD-ul doctorului Arafat. Cum stau lucrurile în acest moment?", l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Alexandru Rafila.

"Lucrurile stau aproximativ la fel, dar, în spațiul public, a fost lansată constant o informație falsă și încerc, și cred că am reușit în bună măsură, să o demontez. A fost făcută cu bună știință, mai ales dacă se și repetă este clar că există undeva un izvor al acestei informații care curge în continuare. Nu ne interesează în niciun fel să aducem în structura Ministerului Sănătății SMURD. SMURD a fost o fundație inițial, pe care a făcut-o domnul doctor Arafat, care avea diverse scopuri în intervenția în caz de crize majore, de accidente majore etc. SMURD are, ca și rol, în principal, intervenția în cazul unor accidente. Citește mai mult AICI.

