Vrea Alexandru Rafila să aducă SMURD la Ministerul Sănătății? Ministrul dă cărțile pe față: Ei sunt pompieri

"Odată cu venirea dumneavoastră la Ministerul Sănătății au fost destule discuții vizavi de SMURD-ul doctorului Arafat. Cum stau lucrurile în acest moment?", l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Alexandru Rafila.

"Lucrurile stau aproximativ la fel, dar, în spațiul public, a fost lansată constant o informație falsă și încerc, și cred că am reușit în bună măsură, să o demontez. A fost făcută cu bună știință, mai ales dacă se și repetă este clar că există undeva un izvor al acestei informații care curge în continuare. Nu ne interesează în niciun fel să aducem în structura Ministerului Sănătății SMURD. SMURD a fost o fundație inițial, pe care a făcut-o domnul doctor Arafat, care avea diverse scopuri în intervenția în caz de crize majore, de accidente majore etc. SMURD are, ca și rol, în principal, intervenția în cazul unor accidente.

Alexandru Rafila: Ei sunt pompieri

Ei sunt pompieri, trebuie să rezolve multe probleme pe care personalul medical nu este calificat să le rezolve și e bine că este așa, dar de la a pleca de la acest lucru și de a asimila intervenția echipajelor SMURD, care au o anumită calificare de prim-ajutor cu intervenția medicalizată specializată a serviciilor de Ambulanță, este distanță mare. Eu aș vrea ca și serviciile de Ambulanță să aibă parte de aceeași atenție în ceea ce privește dotarea tehnică și schimbarea parcului auto cum au și echipajele SMURD, pentru că dacă această discrepanță între calitatea echipamentelor și mai ales a autovehiculelor cu care lucrează cele două instituții crește, în sensul în care SMURD-ul are tot timpul mașini noi și Ambulanța are mașini cu care nu mai poate să meargă și care pun în pericol viața pacienților sau a echipajelor, nu este în regulă.

Rafila: Medicina de urgență este parte a sistemului medical, nu este în afara sistemului medical

Sper că se va rezolva această achiziție de ambulanțe pe care o organizează Departamentul pentru Situații de Urgență, ambulanțe noi, pentru că și ambulanțele trebuie să fie într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere tehnic și mai mult, ele trebuie să fie ambulanțe medicalizate, pentru că oamenii au nevoie, cei care apelează la serviciile de Ambulanță, de asistență medicală. Unii dintre ei au nevoie și de transport, dar asistența medicală, intervenția personalului medical este esențială în foarte multe situații. Punctul meu de vedere este foarte clar. Medicina de urgență este parte a sistemului medical, nu este în afara sistemului medical", a declarat Alexandru Rafila la DC NEWS.

Federația "Ambulanța", în război cu DSU. Proteste la nivel național

Federația Națională Sindicală ”Ambulanța” din România (FNSAR), afiliată la Blocul Național Sindical, anunță că declanșează acțiuni de protest în toate Serviciile Publice de Ambulanță, în perioada următoare.

"Calendarul va debuta cu un miting, care va fi organizat în data de 22 noiembrie 2022 în fața Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), respectiv în fața Ministerului Sănătății și în fața sediul Guvernului României. La acest miting, vor lua parte și liderii Blocului Național Sindical, cât și membri din celelalte federații afiliate la Blocul Național Sindical", a transmis Federația Națională Sindicală ”Ambulanța” din România (FNSAR), într-un comunicat. Vezi mai mult AICI.

