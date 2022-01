Criț, directorul STB, amenință cu dosare penale pentru zădărnicirea bolilor

Luni dimineață, directorul STB a precizat a lansat amenințări împotriva șoferilor care au protestat în ultimele zile:

"Am declanșat cercetarea disciplinară. Contractul colectiv e foarte ferm, cine nu se prezintă la muncă timp de trei zile, are contractul desfăcut. Am identificat cine era programat la muncă, verificăm cine nu s-a prezentat. Vom declanșa cercetare disciplinară, nu spun că vor pleca toți. Vom fi mai fermi cu selecția. Există sesizare la Parchet, va exista un dosar deschis și pentru zădărnicirea bolilor, de la acele proteste.

Forma de protest cum e precizată în decizia tribunalului e ilegală. De cinci zile se încalcă legea. Salariații care doresc să iasă pe traseu sunt amenințați. Le mulțumesc celor care au ieșit pe traseu.

O să discut cu șefii de autobaze și de depouri. Caracatița din această instituție trebuie să fie stârpită. Împreună putem oferi condiții mai bune de transport călătorilor.

Azi am sunat la 112. Va exista dosar deschis și pentru zădărnicirea combaterii bolilor, cu acele mitinguri. Cum ne protejăm la nuntă, botez, așa trebuie să respectăm legea cu toții peste tot", a declarat Criț.

Directorul Societății de Transport București, Adrian Criț, avertizează că în urma celor cinci zile de proteste, compania ar putea ajunge în imposibilitatea plății salariilor

„Ne vom afla în imposibilitatea plății salariilor, cei care refuză să revină la muncă sunt responsabili de acest lucru... Se face o analiză”, a spus Adrian Criț.

„Salariații care au dorit să iasă pe traseu au fost amenințați... există imagini... organele de cercetare penală își vor face datoria”, a adăugat directorul STB.

Adrian Criț a mai spus că a sunat la 112 și că s-ar putea deschide dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor deoarece sindicaliștii au organizat mitinguri.

Directorul STB, Adrian Criț, a anunțat că toți participanți la greva spontană au fost trecuți pe o listă și vor fi cercetați disciplinar.

„Sunt mii de angajați (în această situație n.r.), nu spun că vor pleca toți”, a precizat directorul STB.

„În traseu sunt circa 180 de vehicule, un procent de circa 24% din vehicule se află pe traseu. Majoritatea sunt vehicule din transportul electric, sunt oamenii care au înțeles cu ce ne confruntăm. Le mulțumesc din suflet vatmanilor și șoferilor de troleibuze care au ieșit pe traseu”, a mai spus Adrian Criț, șeful Societății de Transport București.

