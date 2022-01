Cristina Herea: Mă voi sfătui despre revenirea la România TV cu oamenii care mi-au călăuzit pașii în ultimii zece ani

Cristina Herea a devenit mamă. Acesta este motivul pentru care a lipsit de la România TV. Au fost 11 ani fără să simtă nevoia unei pauze mai mari de zece zile. Într-un interviu pentru DC News, jurnalista ne-a spus cum a fost perioada aceasta în care nu a mai simțit „adrenalina” știrilor decât din fața televizorului. De asemenea, ne-a spus că va reveni curând la România TV. „Mă voi sfătui cu oamenii care mi-au călăuzit pașii în toți acești zeci ani la România TV - Roxana Niculescu și Eugen Chelemen - și vom lua cea mai bună decizie”, ne-a spus Cristina Herea.

Cu ce ai înlocuit „adrenalina” știrilor?



Greu de înlocuit adrenalina știrilor, însă concurează strâns cu adrenalina îngrijirii copilului! Când am ajuns cu cea mică acasă, toți membrii familiei s-au speriat de cât de mică și fragilă este și au decis rapid să se implice până ajungem la momentul... mersul la Disneyland! Și uite așa din acel moment am descoperit împreună cu fetița mea fericirea fiecărei băițe, am învins temerea masajului și am făcut kilometri întregi prin casă cu ea în brațe, în nopțile în care colicii ne făceau probleme. După câteva zile, mama mea a abandonat „gașca Disneyland" și de atunci este omul de bază în creșterea Ekaterinei. Fiecare moment alături de ea îmi oferă sentimente despre care nu știam că există: primul zâmbet al ei, primul gângurit, prima strângere de deget sau momentele când adoarme pe pieptul meu și rămân înțepenită... așa ore întregi de dragul ei!



Ai putut sta ușor departe de România TV?



Nu! Sincer, de când am plecat, televizorul în casă stă numai pe România tv. Iar sărbătorile de iarnă le-am făcut tot alături de colegii mei! Însă, în acest an, din fața televizorului cu Ekaterina în brațe, făcându-i cunoștință cu echipa România tv. Chiar dacă de cinci luni nu am mai pășit în redacție, am trăit fiecare știre alături de colegi și atunci când am avut surse și informații, am încercat să vin în ajutorul muncii lor.



Când revii pe post? Spuneai că nu vei sta acasă doi ani, ci vei reveni mai repede. Ai rămas la aceeași idee?



Mă pregătesc să revin în această primăvară! Mă voi sfătui cu oamenii care mi-au călăuzit pașii în toți acești zeci ani la România TV - Roxana Niculescu și Eugen Chelemen - și vom lua cea mai bună decizie. Acasă, știu că Ekaterina este pe mâini bune, pentru că nimic nu se compară cu iubirea și grija bunicilor, nu?! În plus, tot timpul rămas în afara știrilor va fi dedicat ei.



Care sunt cele mai importante valori pe care vrei să i le insufli Ekaterinei?



O voi învăța să fie un om drept și să îmbrățișeze mereu adevărul, căci acesta este singurul ce nu implică vreun risc! Voi avea grijă să știe că atât timp cât va avea credință în suflet, va izbăvi peste tot și toate! Și o voi ajuta să fie un om bun, să simtă fericire dăruind bucurii celor aflați în nevoie. Dar mai presus de orice îi voi explica faptul că, în viață, este mult mai important să fie un om de valoare, decât un om de succes!

VEZI ȘI: Cristina Herea, dezvăluiri după o lungă absență de la România TV: Au existat zile în șir în care mergeam cu branula în mână la serviciu / foto

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News