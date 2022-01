La un moment dat, Alfred Bulai a amintit că resursele sunt, într-adevăr, limitate, „dar ai nevoie de ele”. „Suntem și ființe omnivore. Mâncăm carne”, a zis acesta.

Întrebat dacă a cumpărat vreodată un șnițel vegetal, Alfred Bulai a spus că nu a luat niciodată din supermarket un astfel de produs. „Nu, nu am luat. La un moment dat, am încercat, dar nu are legătură cu conceptul de carne, de șnițel, de chiftea, de crenvurști... Crenvurști vegetali... prima dată cred că am luat în Anglia, din greșeală. Am zis că sunt stricați, după am văzut că scria vegetali. Era prin anii 90, nu credeam că există așa ceva. Erau ceva de domeniul infecției”, a povestit Alfred Bulai.

„Eu respect dacă vrei să fii vegetarian, treaba ta, este o chestie personală”, a subliniat acesta, adăugând: „Când traduci chestiile astea în ideologii, din păcate...”

„Nu numai că le traduci, câștigi puterea”, a intervenit Val Vâlcu în cadrul emisiunii.

Alfred Bulai și Val Vâlcu, la „Nod în papură”

Alfred Bulai a vorbit și despre producțiile cinematografice de la noi din țară.

„La noi au fost câțiva scriitori care au știut să facă filme, iar Titus Popovici e de departe cel mai mare scenarist pe care l-a avut România vreodată, pentru că avea fibra aceea a lumii reale. Au învățat să facă scenarii extraordinar de mișto.

Acum nu avem scenariști, nu avem specializări. Te uiți la filmele americane și vezi că scenariul, ideea, dialogul sunt scrise de altcineva. Unii au dialogul scris de altcineva, sunt unii care au băgat doar poantele. Noi avem impresia că e un tot, dar acolo lucrează mult”, a transmis Bulai, în emisiunea de la DC NEWS.

„Uite, am dat exemplu cu Dr. House, de vreo 3-4 ori numărul unu în SUA, din 8 sezoane, jumătate au fost pe primul loc. Păi stai, mă, că glumele din Dr. House nu sunt scrise de un scenarist deștept. Sunt zeci de oameni care au lucrat la serialul acesta, de-a lungul timpului. Nu e vorba despre Marele Creator.

Facem un film despre Val Vâlcu, un serial de televiziune – felicitări, ca să mă urască niște colegi de-ai tăi din presă – păi accept formula. Dacă scriu un episod, nu zic că Val Vâlcu e blond cu ochii albaștri că așa îmi place mie. Eu iau tot ce au scris ceilalți și construiesc exact pe formulă, e o muncă foarte tehnică și profesională, nu că vreau eu să fie altfel”, a adăugat sociologul.

