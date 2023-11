Credeai că nu există ceva mai bun decât casele la 1 euro din Italia? Iată că există! Se dau zeci de mii de euro pentru populare. Oferte din Elveția, Irlanda, Spania și Italia

50.000 de euro/familie, puși la bătaie de Elveția

Multe zone rurale se confruntă cu îmbătrânirea populației, asta pentru că tinerii se mută în orașe sau aleg să nu aibă copii. Se întâmplă chiar și în Elveția, în Albinen, acolo unde locuiesc mai puțin de 250 de persoane. Mica localitate din Alpii Elvețieni oferă familiilor 50.000 de euro pentru a se muta acolo. Satul se află la mai puțin de o oră cu mașina de celebra stațiune de schi Verbier. Adulții sub 45 de ani vor primi 25.000 de franci elvețieni (25.300 EUR) pentru a se muta acolo, plus 10.000 de franci elvețieni (10.120 EUR) per copil. Schema este deschisă numai cetățenilor elvețieni sau străinilor eligibili care au locuit în Elveția suficient de mult pentru a obține un permis de ședere. Solicitanții trebuie să locuiască într-o casă în valoare de cel puțin 200.000 de franci elvețieni (202.310 EUR) și trebuie să se angajeze să locuiască în Albinen timp de 10 ani.

Sau te poți muta în Spania

Dacă nu vă este pe plac frigul munților, puteți alege Spania. În Ponga, un oraș aflat în nord-vestul țării, britanicii primesc 2600 de lire sterline pentru a se muta acolo. Pentru fiecare copil născut în Ponga, mai primesc încă 2600 de lire sterline. Orașul este un paradis pentru drumeții, fiind poarta de deschidere spre o rezervație UNESCO. Unde mai pui că se află la doar o oră cu mașina de plajă. Pentru a beneficia de ofertă, britanicii trebuie să se angajeze să locuiască în Ponga timp de cel puțin cinci ani.

Tot în Spania, satul Rubia din Galicia va plăti expaților până la 150 de euro pe lună pentru a locui acolo. Schema se adresează familiilor, cu speranța de a crește numărul de elevi în școlile locale. Rubia este situată în nord-vestul Spaniei, la 2,5 ore cu mașina est de Santiago de Compostela.

Italia nu putea lipsi. Condiții pentru a beneficia de zeci de mii de euro

Desigur, Italia nu putea lipsi din această listă. Mutarea în Calabria, într-un sat sub 2000 de locuitori, vă poate aduce până la 28.000 de euro. Cei interesați să aplice trebuie să aibă 40 de ani sau mai puțin și să se mute în regiune în termen de 90 de zile de la acceptarea cererii. De asemenea, trebuie să lanseze o afacere sau să găsească un loc de muncă în sectoarele care duc lipsă de personal, în general cele ce țin de turism: restaurante, hoteluri, pensiuni și magazine, arată Euronews.

Sardinia oferă 15.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Și când te gândești la Sardinia poate visezi cu ochii deschiși la plajele cu nisip, cerul albastru și apele turcoaz. Chiar și ala, insula se confruntă cu o scădere de populație în zona rurală. Guvernul a alocat peste 45 de milioane de euro pentru grantul de relocare, suficient pentru a acoperi 3.000 de granturi. Pentru a fi eligibil, va trebui să vă mutați într-o municipalitate din Sardinia cu o populație de mai puțin de 3.000 de persoane. Banii trebuie folosiți și pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe. Grantul nu poate depăși jumătate din costul total al casei sau al renovării - adică, în unele cazuri, suma de 15.000 de euro va fi redusă. În termen de 18 luni de la sosire, beneficiarii trebuie să-și înregistreze rezidența permanentă în Sardinia.

Chirie gratuită în Sardinia pentru angajații remote

Dacă lucrezi remote, te poți muta în Ollolai, din Sardinia. Aici vei fi primit în chirie gratuită vreme de trei luni. Tocmai bine pentru a evita iarna friguroasă din România.

Irlanda oferă chiar 80.000 de euro

Irlanda oferă stimulente generoase în numerar persoanelor care doresc să se mute pe una dintre insulele îndepărtate ale națiunii. Inițiativa face parte din politica guvernului „Insulele noastre vii”, care își propune să sporească populația a 30 de comunități care nu sunt legate de continent prin poduri. Guvernul irlandez va plăti peste 80.000 de euro noilor rezidenți ai comunităților offshore. Potențialii rezidenți trebuie să cumpere și să dețină o proprietate pe una dintre insule. Clădirea trebuie să fi fost construită înainte de 1993 și să fie liberă de cel puțin doi ani.

