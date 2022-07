"Avem vestea asta bună, uite. Mie îmi pare bine că s-a dus Daea acolo (n.r. la Ministerul Agriculturii), e harnic, îl cunosc. Vom vedea ce poate să facă", a spus Cozmin Guşa.

"L-a dus procuratura pe Daea acolo, că altfel nu l-ar fi pus PSD dacă nu ar fi fost schimbat Chesnoiu", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

"Şi Adrian Chesnoiu era un ministru foarte competent. Bătrânul Petre Daea este foarte bun specialist", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

"Daea l-a asistat aproape zi de zi pe Chesnoiu"

"Vreau să spun un lucru pe care îl cunosc de la Daea, din ultimele luni. Daea l-a asistat aproape zi de zi pe Chesnoiu. Este o confidență pe care mi-a făcut-o, dar nu are rost să o ţin secret. Eu m-am mai consultat cu el, l-am mai invitat la Gold FM, am mai vorbit cu el de trei - patru ori. "Domnule, mă duc peste tot, încerc să ajut. Îl ajut şi pe Chesnoiu". Au făcut un cuplu bun. Faptul că Daea a stat totuşi lângă Chesnoiu şi acum el continuă... Să sperăm că proiectele alea bune pe care le-a avut Chesnoiu le continuă şi Daea. Am încredere în el, nu este hoţ. Este experimentat. Dar nu vom şti niciodată de ce a acţionat aşa DNA-ul împotriva unui om despre care aş fi putut spune, fără să îl cunosc, nişte lucruri bune", a spus Cozmin Guşa.

"Petre Daea este de nivelul regretatului Adrian Rădulescu, care era cel mai mare specialist în agricultură din România, pe care l-am pierdut în mod absurd anul trecut. Petre Daea este de acolo. Ideea a fost însă bună: pune-l pe Adrian Chesnoiu, e mai tânăr, se pregătea cu bătrânul Daea, scăpa pe la Bruxelles, vorbea limbi străine. Hai să facem, hai să se întâmple câte ceva! Ideea este că, pe măsurile economice pe care le promovează acum PSD-ul, eu nu cred că se poate face nimic", a concluzionat Bogdan Chirieac.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

Petre Daea este oficial noul ministru al Agriculturii

Petre Daea a depus astăzi, la Palatul Cotroceni, în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, jurământul de învestitură în funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, premierul Nicolae Ciucă, consilieri prezidenţiali. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat în această dimineaţa decretul de numire a lui Petre Daea în funcţia de ministrul al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.



Miercuri, conducerea Partidului Social Democrat a dat un vot în unanimitate pentru ca Petre Daea să revină la Ministerul Agriculturii.

Petre Daea a mai fost ministru al Agriculturii în trei Guverne PSD conduse de Sorin Grindeanu (ianuarie - iunie 2017), Mihai Tudose (iunie 2017 - ianuarie 2018) şi Viorica Dăncilă (ianuarie 2018 - noiembrie 2019). De asemenea, a fost ministru al Agriculturii pentru câteva luni în Guvernul Adrian Năstase (iulie - decembrie 2004).



Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu s-a retras din funcţie şi s-a autosuspendat din PSD, în condiţiile în care DNA a cerut urmărirea sa penală într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu.

