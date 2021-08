Coșuri cu fructe vechi de peste 2.000 de ani găsite în orașul antic scufundat Thonis-Heracleion

Coşuri de răchită umplute cu fructe care datează din secolul al IV-lea î.e.n. şi sute de artefacte ceramice şi obiecte de preţ din bronz au fost descoperite în ruinele oraşului antic scufundat Thonis-Heracleion de pe coasta Egiptului, relatează luni The Guardian, citat de Agerpres. Obiectele au rămas neatinse de când oraşul a dispărut sub valuri în secolul al II-lea î.e.n. şi s-a scufundat tot mai mult în secolul al VIII-lea d.e.n., în urma dezastrelor naturale cataclismice, inclusiv cutremure şi valuri uriaşe.

Thonis-Heracleion - numele egiptean şi elen al oraşului - a fost timp de secole cel mai mare port al Egiptului la Marea Mediterană, înainte ca Alexandru cel Mare să întemeieze Alexandria, în 331 î.e.n.



Vastul sit din Golful Aboukir de lângă Alexandria a rămas însă uitat până la redescoperirea sa, de către arheologul marin francez Franck Goddio, în urmă cu două decenii, aceasta fiind una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din vremurile recente. Statui colosale se numărau printre comorile rămase în urma unei civilizaţii opulente, îngheţată în timp. Unele dintre descoperiri au fost prezentate în cadrul unei importante expoziţii organizate la British Museum în 2016.

Coșuri cu fructe neatinse de mai bine de 2.000 de ani



Franck Goddio a fost uimit de ultimele descoperiri. El a declarat pentru The Guardian că aceste coşuri cu fructe sunt incredibile, fiind neatinse de mai bine de 2.000 de ani. Coşurile erau încă pline cu doum, rodul unui palmier african considerat sacru de egiptenii antici, precum şi cu seminţe de struguri.



Nimic nu a fost deranjat, a spus el adăugând că a vedea coşuri cu fructe a fost ceva extrem de uimitor.



O explicaţie pentru faptul că fructele au rezistat până în prezent ar putea fi locul în care acestea au fost depozitate, o încăpere subterană, a spus Goddio, menţionând o posibilă conotaţie funerară. Aceasta se află într-o zonă în care Goddio şi echipa sa de arheologi au descoperit un tumulus (o movilă ridicată peste morminte), de mărimi considerabile - aproximativ 60 de metri lungime şi 8 metri lăţime - şi ofrande funerare greceşti somptuoase. Acestea datează de la începutul secolului al IV-lea î.e.n., când în Thonis-Heracleion locuiau negustori şi mercenari greci. Oraşul controla intrarea în Egipt la gura de vărsare a unui braţ al Nilului. Grecilor li s-a permis să se stabilească în acel loc în perioada faraonică târzie şi şi-au construit propriile sanctuare.



Este un fel de insulă înconjurată de canale, a spus Goddio despre tumul. În acele canale, am găsit o cantitate incredibilă de depozite din bronz, inclusiv numeroase statuete ale lui Osiris (vechiul zeu egiptean al fertilităţii). Pe acea insulă, ceva total diferit. Am găsit sute de depozite din ceramică. Unele peste celelalte. Este ceramică importată, figurine roşu pe negru din Attica, a spus el.

Artefacte de mare valoare descoperite în situl subacvatic



Descoperirea este cu atât mai interesantă cu cât s-au găsit cantităţi mari de miniaturi din ceramică - obiecte greceşti antice de înaltă calitate, inclusiv amfore - sub tumul. În jurul acestuia se aflau artefacte din bronz, printre care se numărau oglinzi şi statuete. Goddio a găsit, de asemenea, ample dovezi de ardere, ceea ce sugera o ceremonie spectaculoasă după care accesul oamenilor în acest sit a fost interzis. Se pare că locul a fost sigilat sute de ani, nefiind găsit niciun artefact mai nou de începutul secolului al IV-lea î.e.n., chiar dacă oraşul a supravieţuit alte câteva sute de ani.



Aici este ceva foarte ciudat, a spus specialistul. Acest sit a fost folosit, poate, o singură dată, niciodată atins înainte, niciodată după, pentru un motiv pe care nu îl putem înţelege pentru moment. Este un mare mister, a adăugat Goddio.



El speră să găsească răspunsuri în unele dintre obiectele preţioase, printre care se numără rămăşiţele bine conservate ale unei canapele din lemn pentru banchete, o vază mare din Attica şi o amuletă de aur de o deosebită calitate. La aproximativ 350 de metri distanţă, arheologii au descoperit de asemenea o galeră ptolemeică unică, de 25 de metri lungime. Aceasta a fost construită în tradiţia clasică, prin utilizarea îmbinării cep-scobitură, însă avea totodată caracteristici ale tehnicilor folosite în Egiptul antic, având fundul plat, perfect pentru navigaţia pe Nil şi în deltă.



Institutul European pentru Arheologie Subacvatică (IEASM), condus de Goddio, colaborează cu ministerul egiptean al Turismului şi Antichităţilor şi Fundaţia Hilti. Obiectele descoperite vor fi studiate şi conservate şi vor fi expuse ulterior în muzee. Goddio estimează că, deşi au fost efectuate săpături repetate în ultimele două decenii, doar aproximativ 3% din zonă a fost explorată până în prezent.



Autorităţile egiptene au anunţat în luna iulie că o echipă de scufundători a descoperit fragmente dintr-o corabie militară în oraşul antic scufundat Thonis-Heracleion, precum şi un complex funerar atestând prezenţa negustorilor greci. Descoperirea ilustrează în cel mai frumos mod prezenţa negustorilor greci care locuiau în acel oraş, a indicat ministerul egiptean, adăugând că grecii au primit permisiunea de a se stabili în acele locuri în timpul ultimelor dinastii faraonice. Aceştia şi-au construit propriile sanctuare în apropierea templului enorm al lui Amun. Au fost distruse simultan, iar fragmente din acestea au fost descoperite amestecate cu cele ale templului egiptean, a precizat instituţia.