Costin Sforaru dă cărțile pe față! ”Lucru FORȚAT”. Ce face când... ”nu-i iese”

Costin Sforaru este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din generația nouă. Acesta este din București și s-a născut în 09.05.1982. După absolvirea liceului a lucrat ca manechin la o agenție din Capitală și a apărut în reclame și videoclipuri. A lucrat apoi la o firma de catering. A participat la un casting în urma căruia a fost distribuit în filmul State și Flacăra - vacanța la Nisa. A urmat rolul lui Gabriel din Moștenirea.

Costin Sforaru a jucat rolul unui vampir în videoclipul piesei Besame sin miedo, pe care trupa mexicana RBD l-a filmat în România.

SPECTACOLA: Cum a început noul an pentru tine?



COSTIN SFORARU: Noul an a început chiar sub semnul celor mai bune auspicii. M-am numărat printre acei oameni care au fost nevoiți să facă proba de rezistenta a carantinării însă am avut o formă foarte ușoară. Am folosit totuși perioada aceea să redecorez casa în fiecare zi, mutând mobila dintr-o cameră în alta spre deliciul vecinilor de jos și totodată mi-am făcut foarte mulți prieteni imaginari. Așadar din acest punct de vedere am fost norocos. Însă nu pot spune același lucru și în legătură cu autovehiculul cu care mă deplasez, căci nu a vrut să iasă din service timp de câteva săptămâni până nu i-am schimbat niște piese. Dar asta este doar începutul, sunt curios ce vă urma...

SPECTACOLA: De câțiva ani ai început să joci în piesele de teatru?

COSTIN SFORARU: Am început să activez în teatru din anul 2019 iar aceasta oportunitate a venit din partea Magdalenei Chihaia, fapt pentru care îi sunt recunoscător.

SPECTACOLA: Ce ai descoperit la tine odată cu rolurile pe care le-ai interpretat?

COSTIN SFORARU: În primă fază, am descoperit că pentru mine este diferită interpretarea unui rol pe scena de teatru, deoarece este foarte important să vorbești tare astfel încât să te audă publicul din sală. Iar acest aspect nu fost fost unul cu care m-am acomodat ușor, deoarece simțeam că este un lucru forțat pentru mine și oarecum în contrast cu "naturalețea" pe care se pune accent, atunci când interpretezi un rol în fața camerei de filmat.

SPECTACOLA: Ești critic cu tine când lucrezi la un rol? Ce-ți spui când se mai întâmplă să nu ți iasă ceva?

COSTIN SFORARU: Pot spune că am o doză de critică sau exigență în ceea ce mă privește și mă străduiesc să aduc tot ceea ce am mai bun atunci când interpretez un rol. Evident sunt momente când lucrurile nu ies așa cum îmi doresc, dar acesta este un segment unde nu renunț ușor și depun efortul necesar până obțin ceva mulțumitor, chiar dacă pe alocuri există și o doză de frustrare. Dacă chiar nu-mi iese, atunci iau o pauză și fac ceva care să mă detensioneze, cum ar fi înotul în cada sau lătratul în borcan.

