"Traversăm o perioadă foarte grea, nu numai pentru România, nu numai pentru Europa, ci pentru întreaga lume. Ce părere vă fac liderii pe care-i avem acum la nivel european, la nivel mondial și aș vrea să vă întreb dacă, cu experiența pe care o aveți, credeți că deciziile luate în această perioadă au fost corecte, eficiente, adecvată. Cum vedeți toată această perioadă? Mie personal mi s-a părut destul de haotică, ca om care urmăresc și mă inspir din modelele politice de la nivel mondial, mi se pare că a fost gestionată haotic și am fost dezamăgită de liderii care păreau să aibă potențial la nivel mondial", a spus Claudia Țapardel.

"Sper să nu ajungem să punem garduri pe glob"

"Este o preocupare pe care de curând o tot am. Zilele astea am tot auzit că avem nevoie de un alt tip de politică. O declarație care vine câteodată din expresia unor personaje care nici nu sunt justificate să facă aprecieri în legătură cu modul în care ar trebui să facem politică.

Omenirea face politică de cel puțin 10.000 de ani! Odată cu apariția agriculturii, cu domesticirea plantelor și a animalelor, oamenii au avut nevoie de politică. Hai să spunem că politica la nivelul acesta superior al său a apărut ca necesitate atunci când oamenii s-au adunat în număr mare, ceea ce oamenii au continuat să facă pe parcursul acestor 10.000 de ani, până la ceea ce avem astăzi.

Atunci când vorbim de faptul că avem nevoie de un alt tip de politică, eu nu știu la ce se referă acești oameni?! Cum adică un alt tip de politică?

Un alt tip de politică față de ce se face în România? Poate!

Un alt timp de politică în general?

Ceea ce constat eu este că în general, pe glob, există un curent care ar vrea să facă politica altfel. Și nu pot să nu mă întreb: altfel cum? Altfel decât am învățat să o facem în 10.000 de ani? Altfel decât s-a transmis prin experiență, prin învățare de la generație la generație? Altfel decât a utiliza înțelepciunea pe care zecile, sutele de miliarde au dobândit în acest domeniu?", a declarat Corneliu Bodea, CEO Adrem, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Interviuri care inspiră".

"Nu iubesc politica"

"Eu nu iubesc politica, motiv pentru care nu sunt membru al niciunui partid politic și nu cred că am calitățile necesare. Pentru că e nevoie de mult mai mult decât reușita în afaceri pentru a fi un om politic bun. Nu o iubesc în mod special, dar este o activitate esențială pentru dezvoltarea omenirii. Când cineva îmi spune: trebuie să facem altfel, dați-mi voie ca om care citesc, mă documentez, să am niște îndoieli!

Mi-e teamă că această chemare de a face politica în general, e înșelătoare. Aici trebuie să vă spun că leadership-ul în ultimii 20 de ani cunoaște o decădere. Avem lideri din ce în ce mai soft, din ce în ce mai orientați, în sensul rău. Lideri mai dispuși la compromis. Eu nu sunt un conservator pur sânge, sunt cred că moderat, dar și eu am constatat reacția pe care noi, ca și omenire, am avut-o față de această criză, și are legătură cu leadership-ul, cu lipsa lui, pentru că noi nu am reușit să ne organizăm așa încât să veghem la câteva lucruri fundamentale, la ajutorarea celor care nu au posibilitate să facă vaccinului, fie că e vorba de bani, fie că e vorba de tehnologie. Nu! Au fost state care au blocat exportul pentru a putea să-și vaccineze propria populație.

Noi nu vom putea să facem garduri pe globul ăsta sau sper să nu ajungem să facem asta!

Leadership! Nu am dat dovadă de suport, de empatie, ceea ce m-a îngrijorat foarte tare!", a completat el.

