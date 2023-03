Corina Băcanu, mărturie cutremurătoare: Mama mea a fost bătută cu sucitorul, cu furtunul şi cu fierul de călcat încins. Să facem ca aceste aberații sociale să nu mai existe!

Omul de radio Corina Băcanu a făcut o dezvăluire şoc, pentru prima dată, în spaţiul online despre abuzurile suferite de mama sa în timpul căsniciei: "Mama mea a fost bătută sistematic, în copilărie, în fiecare zi de tatăl ei, bunicul meu. Venea cretinul acasă, era probabil supărat că nu reușise să agațe ceva la crâșmă, răsturna masa și se apuca să le lovească pe mama, pe sora ei și pe bunica mea cu sucitorul sau cu diverse linguri. Apoi iarna le scotea în curte, le uda și le bătea cu furtunul. Își stingea țigările pe degetele lor, le lovea în public, la masă cu tovarășii lui din armată, ca să le arate cine e șeful în casă. Arunca după ele cu fierul de călcat încins, se amuza să le stropească cu cerneală dacă își luau îmbrăcăminte nouă iar pasiune lui cea mai mare era să le toarne o oală de apă în cap înainte ca ele să plece de acasă la școală sau la birou. Așa se distra.

Aceste bătăi zilnice au făcut ca mama să sufere de tulburări de natură psihiatrică și tulburări de adaptare și funcționare. Avea des coșmaruri din care nu se putea trezi, era permanent urmărită de o frică ce o paraliza. Când eram eu în anul doi de facultate, a lăsat un bilet în care ne spunea să nu o căutăm. A plecat de acasă. Am găsit-o după jumătate de an la o mănăstire. Ne-a zis că trebuia să își găsească liniștea. Din păcate nu a găsit-o până când a murit. Am crescut cu sentimentul că nu îi pot oferi ajutor mamei, cu vinovăție și regret."

Femeia, doar soția cuiva, fiica cuiva sau apendicele cuiva

"O perioadă am abandonat salvarea ei, fiindcă nu știam ce să fac, cum să o conving să accepte ajutor medical și psihiatric. Mie, la rândul meu, mi-au trebuit ani de terapie ca să-mi înțeleg frustrările, care culmea, au crescut în mine pornind de la comportamentul unei femei abuzate, care aproape că se transformase, la rândul ei, în abuzator. Cunosc cel puțin doup femei care au fost arse cu fierul de călcat de părinții lor și bătute la sânge de parteneri. Din păcate, violența domestică și traumele care vin la pachet cu ea sunt în prea multe cercuri, apartamente, case, grupuri chiar elitiste, o rutină. Mama a avut ghinionul, când era copil, că trăia într-o societate unde fetele și femeile erau doar soția cuiva, fiica cuiva sau apendicele cuiva. Bunica mea nu avea identitate, era doar soție de locotenent. Nimeni nu îi cunoștea prenumele, Anișoara. Doar numele de remorcă, soția tovarășului locotenent. Și al doilea ghinion, că a trăit într-o societate unde nimeni nu te auzea dacă erai fată sau femeie. Când mama s-a angajat prima dată, l-au chemat pe tac-su la locul de muncă pentru a garanta pentru ea că e “fată cuminte”.

Azi e 14 martie. Ziua femeii a trecut. Și a mamei. Dar violența domestică nu a dispărut. Încă. Și poate cu noi a început generația care va face ca aceste aberații sociale să nu mai existe" a scris Băcanu pe profilul personal de Facebook.

Locul în care o femeie riscă cel mai mult să fie ucisă este propria ei casă – aceasta este concluzia frapantă a unui raport ONU. Statisticile din România arată că zeci de femei își pierd viaţa anual din cauza partenerilor.

