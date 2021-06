Copil împușcat în California. Responsabilii morții sale, arestați

Conform BBC, două persoane au fost arestate în statul California, Statele Unite ale Americii, după ce un copil de șase ani și-a pierdut viața în urma unui presupus incident în trafic, luna trecută. Aiden Leos a fost ucis în timp ce mama sa îl ducea la școală, iar moartea sa a generat un val de furie și doliu.

Duminică, Marcus Anthony Eriz, de 24 de ani, și Wynne Lee, de 23 de ani, au fost reținuți în casa lor din Costa Mesa, Orange County. Aceștia vor urma să fie acuzați de ucidere, au transmis autoritățile din zonă. „În timp ce aceste arestări nu vor ușura durerea pierderii suferite de mamă, speranța mea este că familia Leos va avea puțină liniște”, a spus comisarul Amanda Ray, într-un comunicat. „Autoritățile vor colabora cu procurorul districtului pentru a face justiție în cazul lui Aiden”. Eriz și Lee, femeie și bărbat, sunt un cuplu, a transmis presa locală.

Aiden Leos, de 6 ani, era în spatele mașinii mamei sale când s-a întâmplat incidentul din trafic. După ce s-a efectuat o manevră de schimbare a benzii de circulație fără asigurare, un glonț a ajuns în spatele mașinii celor doi, iar copilul a murit pe loc. „I-au luat viața copilului meu”, a spus mama lui Aiden, Joanna Cloonan, luna trecută.

„Era atât de frumos și foarte manierat, foarte prețios, iar viața sa s-a pierdut fără motiv”, a adăugat ea. Poliția a mulțumit comunității din California de Sud pentru „grijile exprimate și sutele de ponturi” care au ajutat investigatorii să găsească suspecții. Acum, Cloonan poate fi ajutată pe un site web, prin donații, primind deja 340.000 dolari ca donații. Un alt site oferea jumătate milion de dolari pentru orice informații care puteau duce la arestarea persoanei care a tras.

We are confirming the arrest of the two suspects believed responsible for the shooting death of 6-year-old Aiden Leos. Marcus Anthony Eriz, 24, and Wynne Lee, 23, were arrested at their home in Costa Mesa.