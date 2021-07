Copil din Capitală, bătut cu bestialitate de un alt minor. "Te rog, lasă-mă". Mărturia unei mame: Nu iese din casă, l-au amenințat că-i dau foc

Scene de o violență ieșită din comun au avut loc într-un parc din Sectorul 6 al Capitalei. Protagoniștii au fost doi copii. Unul dintre ei l-a trântit pe celălalt și a început să-l lovească și cu pumnii, și cu picioarele. Asta deși copilul îl ruga cu ochii în lacrimi pe agresor să se oprească. Imaginile au fost difuzate de Realitatea Plus și sunt de-a dreptul șocante.

"Te rog, lasă-mă"

"Te rog, lasă-mă. Ajutor! Te rog, lasă-mă.", spune copilul bătut pe filmare, plângând. În zadar, celălalt minor râde și nu pare că are de gând să se oprească. Totul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare de către un prieten al agresorului care a și oprit în cele din urmă bătaia. Se pare că băiatul violent nu este la primul episod de acest gen.

Mărturia unei mame

Mama unui alt copil agresat de el a mers la poliția și a dat declarații în fața anchetatorilor.

"Agresorul pe care îl vedeți în imagini l-a tâlhărit pe fiul meu și l-a deposedat de o sumă de bani, după care i-a luat și telefonul mobil. Fiul meu s-a ținut după el o anumită distanță și contra altei sume de bani s-a hotărât să îi înapoieze telefonul. Fiul meu are nevoie de consiliere la psiholog, nu mai vrea să iasă afară, se simte nesigur, îi este teamă. Se teme și să iasă în fața locuinței, a fost amenințat că i se dă foc, că îi dau foc casei. Am depus plângere la Secția 21.", a declarat mama la Realitatea Plus.

Mama a relatat și faptul că fiul ei a fost martor la agresarea altui copil.

"Fiul meu nu-l cunoștea decât din vedere pe agresor, a asistat la o scena când agresorul îl bătea la fel pe un prieten, dar acesta, pentru că se temea, nu le-a spus nimic părinților și nu a fost depusă reclamație la poliție", a mai povestit aceasta.

Autoritățile au declanșat o anchetă după ce filmarea în care un copil este lovit până cade la pământ de un alt băiat a ajuns în spațiul public.

