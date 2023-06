Copacul care nu ar avea ce să caute în oraşe. "O lună de zile mergi ca printr-o ghenă"

"Cum sunt chestiile alea, pensiuni cu 2-3 margarete şi hoteluri cu 2-3 stele, propun pentru primari Duda. Nu există ceva mai murdar, mai aiurea, decât a avea pe stradă un dud. E drept, decât să tai un copac, mai bine îţi tai un deget, pentru că pândesc ONG-urile, se câştigă alegerile, etc. Dar duzii, totuşi? Nu ar putea fi sancţionaţi cei care au duzi cu crengile în stradă, de cei cu Controlul bolilor?", a întrebat Val Vâlcu.

"La noi nu există ceea ce ar însemna amenajare urbană. În Anglia, când am fost prima dată, am fost şocat. Am fost într-o librărie mare de tot, cu mai multe etaje, şi era un etaj numai cu grădinărit. Mai mare decât orice bibliotecă din România. Cărţi despre grădinărit. România nu are grădinari. În toate oraşele din Anglia, toate parcurile au angajaţi grădinari. Că de aia e gazonul ăla frumos.

La noi pun multă verdeaţă ca să dea bine. În sectorul 6, mă uitam, sunt locuri în care ai voie să întorci cu maşina. Şi au pus pomi fix acolo, de nu mai vezi nimic", a replicat sociologul Alfred Bulai.

"În afară de omizi, astea pentru mătase, ai mai văzut vreo creatură mâncând dude? Şi omizile mănâncă doar frunze. Ce caută duzii în Bucureşti? Eu mă refer aici la pietoni. Zice Comisia Europeană să mergem pe jos. Foarte bine, face bine la sănătate. Dar mergi prin mocirla aia de dulce, se lipeşte de pantofi, strică vopseaua de pe maşini, etc. O lună de zile mergi ca printr-o ghenă", a continuat Vâlcu.

