Contul lui Amber Heard a dispărut de pe Twitter, după preluarea lui Musk. Probleme între foștii iubiți sau deficiențe tehnice?

Mai mult de câteva persoane au anunțat că părăsesc Twitter după ce Elon Musk a cumpărat compania, iar fosta lui iubită, Amber Heard, pare să se fi despărțit deja de platforma de socializare. Numele ei de utilizator, @RealAmberHeard, nu mai este listat în căutările de pe site. Aceasta și-a anunțat contul prin pagina sa de Facebook verificată pe 10 aprilie 2017: „Acum sunt live pe Twitter. Puteți urmări tweet-urile mele aici - @realamberheard.”

Heard și Musk au făcut publică relația lor în aceeași lună, s-au împăcat după o scurtă despărțire și apoi se pare că s-au despărțit definitiv în aprilie 2018. În timpul verii trecute, actrița a scris pe Twitter, dar și pe Instagram despre pierderea cazului de defăimare împotriva fostului ei soț Johnny Depp.

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă că muntele de dovezi nu a fost suficient pentru a rezista puteriii și influenței disproporționate ale fostului meu soț”, a scris Heard pe Twitter și Instagram în iunie.

Actrița are cont pe Facebook, iar contul de Instagram este limitat, dar nu a spus public de ce a părăsit platforma Twitter, scrie CNN.

Amber Heard este acuzată că nu ar avea, de fapt, un copil. Surse susțin că ar închiria bebeluși pentru poze

Amber Heard a fost în centrul atenției în acest an, în principal din cauza procesului ei cu fostul soț Johnny Depp, dar se pare că aceasta încă nu a terminat. Acum toți ochii sunt ațintiți asupra lui Amber, după un nou set de fotografii apărute pe social media în care vedeta „Aquaman” se presupune că pozează cu bebelușul despre care ea pretinde că este fiica ei, totul pentru o nouă șansă de faimă în lumea social media susțin contestatarii ei.

La începutul lunii august, s-a format o nouă teorie cu privire la viața lui Heard, după ce un fan dedicat lui Johnny Depp, Larry Forman, care postează pe twitter cu numele @TheDUIGuyPlus, ar fi expus-o pe Heard. Citește mai multe AICI

Johnny Depp are o nouă iubită. E mai tânără decât el cu 22 de ani

Johnny Depp are o nouă iubită. Se pare că actorul în vârstă de 59 de ani are de ceva vreme o relație cu o fostă avocată a lui. Spre surprinderea multoră, nu este vorba de Camille Vasquez, cea care l-a reprezentat anul acesta în disputa cu Amber Heard. Viața actorului s-a schimbat după ce a câstigat procesul împotriva fostei soții. Johnny Depp a avut parte de concerte în Europa, a lansat un album care conține 13 piese și a obținut rolul lui Louis al XV-lea în noua peliculă „Jeanne Du Barry”. Ei bine, printre toate aceste evenimente și-a făcut loc și o nouă iubită. Starul francizei „Pirații din Caraibe”, se întâlnește cu Joelle Rich, avocata care l-a reprezentat în procesul său de calomnie împotriva publicație The Sun.

Cu 22 mai tânără decât Depp, Joelle Riche a fost unul dintre avocații care au lucrat la cazul lui Depp împotriva ziarului din Marea Britanie, după ce starul a dat în judecată publicația pentru calomnie în 2018. Anul acesta, Rich nu l-a reprezentat pe Depp și în procesul său pentru defăimare împotriva fostei soții, dar a fost prezentă în sala de judecată din Virgina, SUA. Potrivit Us Weekly, avocata fost s-a aflat la proces pentru a-l susține pe actor. Citește mai multe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News