Contre în coaliție. UDMR, în dezacord cu Voiculescu: Persoanele vaccinate anti-COVID ar trebui să aibă avantaje

"Eu cred că în mod normal cei care decid să se vaccineze, de exemplu, sau cei care au trecut prin această boală ar trebui să aibă anumite beneficii faţă de cei care nu s-au vaccinat şi nu au trecut prin boală. Din punct de vedere medical, dacă există dovezi că persoana vaccinată nu transmite boala sau persoana care a trecut prin boală are anticorpi naturali formaţi şi aşa mai departe, eu cred că ar trebui să aibă nişte beneficii (...) Eu am spus o părere, (...) pentru că cel care decide să se vaccineze indirect protejează şi pe cel care nu se vaccinează. Deci, asta trebuie să înţelegem că, până la urmă, cel care se vaccinează îl protejează indirect pe cel care nu se vaccinează, iar dacă se vor vaccina 70%, de exemplu, din populaţie atunci restul de 30% care nu se vaccinează, practic, este expus într-o măsură mult mai mică riscurilor, datorită faptul că restul de 70% s-a imunizat, s-a vaccinat", a afirmat Antal Arpad, în cadrul unei conferinţe de presă, conform Agerpres.



Totodată, el a subliniat că "într-o societate normală ar trebui ca aceia care respectă regulile să aibă un avantaj".



"Pentru că în acest caz a respecta regula este să te vaccinezi, ne place, nu ne place, putem s-o interpretăm, dar în această speţă respectarea regulilor înseamnă să te vaccinezi. Dacă decizi să nu te vaccinezi, atunci, până la urmă, pot fi anumite situaţii poate minimale (...) în care cel care a respectat regula să aibă un minim avantaj faţă de cei care nu au respectat. Nu aşa ar fi normal?", a mai adăugat edilul Antal Arpad.

Vlad Voiculescu susţine contrariul

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, nu este de acord cu oferirea de avantaje celor care se vaccinează, afirmând că "nu va primi nimeni un premiu dacă se vaccinează".

