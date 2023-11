Contraofensiva surpriză. Ucrainenii își extind operațiunile pe malul stâng al Niprului și transferă tehnică grea de luptă / hărți + video

Institutul pentru Studiul Războiului a venit cu o nouă actualizare a conflictului din Ucraina, pe fondul contraofensivei Kievului și extinderii operațiunilor armatei Ucrainei pe malul stâng al râului Nipru.

Milbloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene și-au păstrat pozițiile pe malul stâng al Niprului începând cu 6 noiembrie. Un milblogger afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene încă mențin poziții într-o parte a Krynky (la 30 km est de orașul Herson și la aproximativ 2 km de malul stâng al râului Nipru), în ciuda eforturilor ruse de a îndepărta forțele ucrainene din acea zonă.

În harta de mai jos se poate observa avansul forțelor ucrainene în satul Krynky, de pe malul stâng al Niprului.

Un alt milblogger rus a susținut că forțele ucrainene și-au extins controlul asupra pozițiilor la nord de Pidstepne (la 17 km est de orașul Herson), iar un altul afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene au respins un atac rusesc în apropiere de Krynky și că elemente ale Regimentului 177 de infanterie navală rusă (flotila Caspică) bombardează pozițiile ucrainene pe malul drept al Niprului.

Armata ucraineană a reușit și o scurtă pătrundere în direcția Pidstepne, care se observă în harta de mai jos.

De asemenea, comandamentul militar rus intenționează să angajeze încă două detașamente de asalt „Storm-Z” în zonele de responsabilitate ale Regimentului 26 de pușcași motorizat rus (Divizia 70 de pușcă motorizată de gardă, SMD) sau a Brigăzii 144 de pușcă motorizată (SMD) din direcția Korsunka (43 km nord-est de orașul Herson).

Pe X, fostă Twitter, au fost postate în ultimele zile mai multe imagini foto și video care confirmă faptul că forțele ucrainene își extind operațiunile militare pe malul stâng al Niprului. De exemplu, bloggerul esonian Dmitri a distribuit imagiini publicate de bloggerii militari ruși în care au fost observate echipamente grele ucrainene transferate peste Nipru.

„Bloggerii militari ruși au observat se pare că un BTR-4E ucrainean traversa Niprul ieri pentru a se alătura punctului de sprijin stabilit la Krynky, pe malul stâng. Ei spun că aceasta este prima observare a vehiculelor grele în zonă“, a scris Dmitri pe X.

Russian military bloggers apparently noticed a Ukrainian BTR-4E crossing the Dnieper yesterday to join the foothold established in Krynky, on the left bank. They are saying this is the first sighting of heavy vehicles in the area.https://t.co/DUUNO7MYuB pic.twitter.com/dCp3YYUPMP — Dmitri (@wartranslated) November 7, 2023

Alte imagini au arătat un tanc T-72 aparținând forțelor ruse în timp ce a fost distrus de o dronă care a lansat o bombă asupra acestuia.

Thunder group destroys a Russian T-72 tank in the village of Krynky on the left bank of the Kherson region pic.twitter.com/8XWjl7TArS — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) November 6, 2023

În același timp, astăzi au apărut și imagini cu „un presupus HMMWV ucrainean care arde în vecinătatea satului Krynky“.

????????⚔️???????? Positive news! Footage of an allegedly Ukrainian HMMWV burning in the vicinity of Krynky. It got stuck and was abandoned. More equipment crossing over? pic.twitter.com/5qIgn1Tda0 — Astraia Intel ???????????????? (@astraiaintel) November 7, 2023

În localitatea Pidstepne, Maria Drutska, care lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina, susține că „AFU (Forțele Armate Ucrainene) au reușit să-și extindă controlul asupra teritoriului de la nord de așezarea Pidstepne, localitate situată la aproximativ 17 kilometri est de Herson.“

Alte imagini din ultimele ore arată forțele ucrainene care debarcă pe țărmurile de la nord de Pidstepne, întărindu-și forța deja prezentă pe malul stâng al râului Nipru.

Footage of Ukrainian forces landing on the shores north of Pidstepne, reinforcing their already present force on the left bank. pic.twitter.com/40KOQJKt20 — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) November 5, 2023

