Construcţiile din România, pe legi din anii '90. Cseke Attila: Nu s-a intervenit deloc 25 de ani, cu nicio virgulă

"Fără a porni de la afirmaţia că lucrurile nu pot fi îmbunătăţite, şi categoric sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătăţite, în niciun caz nu am să spun cuvinte care izvorăsc din trecut, pentru că ele nu ajută cu nimic. Nu trebuie să ne întoarcem în trecut, trebuie să încercăm să găsim soluţii pentru astăzi şi pentru mâine, pt viitor.

Evident, este vorba despre un domeniu care participă foarte mult în PIB-ul României şi întrebările care se pun şi pe care le punem şi noi, cei care avem aceste funcţii, sunt 'cum construim?', o întrebare pertinentă, şi 'din ce construim?'. Pentru că a construi astăzi înseamnă şi a construi mai bine.

Am să vă dau câteva elemente care nu ţin agenda publică. Oricât de mult mă străduiesc eu personal să spun de aceste chestiuni, nu reuşesc să penetrez agenda publică. Noi am început un amplu proces de rescriere şi de reaprobare a unor normative, ghiduri şi protocoale în construcţii. Majoritatea lor sunt din anii '96-2003. Anul trecut, când am pornit programul guvernamental de construcţie de creşe, ne-am confruntat cu un normativ de construcţii de creşe din 1997. La fel a fost şi pe spitale, la fel e şi pe grădiniţe, şcoli, licee, toate marile domenii în care statul investeşte. Dacă vrem să construim calitativ, trebuie să construim pe normative care sunt din 2021-2022, nu din 1997, 1999, 2003. Domeniile la care m-am referit sunt soluţionate astăzi, sunt în Monitorul Oficial normativele de construcţii. Este o procedură anevoioasă, dar absolut necesară. Şi dacă vrem să construim ceva care să corespundă tehnologiilor de astăzi, atunci aceste normative trebuie categoric înnoite, aprobate altele noi. Pe multe dintre acestea nu s-a intervenit absolut deloc 25 de ani, cu nicio virgulă", a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul dezbaterii Cum (NU) construim în România. Soluții la provocările momentului, organizată de DC MEDIA GROUP.

Execuţie bugetară record la minister

"Cu ce construim? Şi aici eu o să mă refer la ceea ce gestionăm la minister. După care, evident, va trebui să punem împreună o întrebare logică, anume dacă putem să facem faţă acestei avalanşe, pentru că cel puţin pe finanţări europene, dar şi pe buget de stat, sunt multe programe deschise, al căror impact va începe de anul viitor. Avem pe PNRR, cel puţin pe Ministerul Dezvoltării, patru componente care însumează 6,1 mld euro. Pe valul renovării, pe fondul local, pe construcţie de rute cicloturistice, pe construcţia de creşe. Avem programul naţional de investiţii Anghel Saligny, care se referă la infrastructură de bază, pentru că avem nevoie. Ne-am bucura să nu avem nevoie, dar avem nevoie, aceasta este realitatea de azi, care înseamnă încă 13 mld euro, din bugetul de stat. Avem programul naţional de construcţii de infrastructură pe CNI, unde pot să spun că în 2 ani de zile, bugetul s-a dublat, de la 1 mld la 2 mld. Avem un buget la minister care în septembrie, pe partea de investiţii, fără PNDL, cu o execuţie de 86%, execuţie record", a mai precizat ministrul.

