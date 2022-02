Consecințele dure ale războiului Rusia - Ucraina. Dăianu, despre ce va urma: Creșteri de prețuri, recesiuni, atacuri cibernetice

Daniel Dăianu a vorbit despre consecințele economice asupra României în contextul războiului Rusia-Ucraina, conform DC Business.

"O asemenea schimbare este radicală"

"Cum să nu existe consecințe? În primul rând se schimbă completamente climatul în Europa și pentru economie, pentru piețe, pentru psihologia colectivă și pentru modul cum gândesc oamenii. O asemenea schimbare este este radicală. Chiar dacă eu nu îmi imaginez că Federația Rusă va încerca să întreprinde acțiuni similare împotriva unui stat membru al NATO dar se schimbă climatul general.

Vă dau un exemplu, atacurile cibernetice aveau loc înainte și nu țineau cont de granițe, ele se vor intensifica, asemenea atacuri pot să imobilizeze, și am avut exemple în anii trecuți componente de bază ale infrastructurii strategice a unei țări, pot fi mobilizate componente mari din sistemele bancare deci implicațiile sunt numeroase. Se va intra puternic în ceea ce numeam regim al politicii de blocuri.", a explicat Dăianu.

Blocul țărilor democratice va acționa ca atare

"Deci Federația Rusă va încerca să exercite o influență mare în țările pe care le controlează și nu numai Belarus. Blocul țărilor democratice va acționa ca atare. Eu cred că va spori coeziunea în Uniunea Europeană și relațiile între Statele Unite și Uniunea Europeană vor fi mai strânse în pofida unui contencios care este de mai lungă durată din rațiuni comerciale, pentru că vremurile sunt de confruntare. Sunt vremuri de... Puțin spus de restriște. Vedeți noi... Eu nu sunt că ne am bătut cu pumnii in piept, dar am spus că avem sigur o poziție strategică la Marea Neagră, dar nu e o poziție geografică fericită pentru că suntem exact la linia acestei confruntări.

Nu întâmplător Polonia și în virtutea istoriei pe care o are această țară care a fost lovită și din stânga și din dreapta stă așa temătoare, dar avem și noi de ce să ne temem pentru că putem să avem o politică economică mai aspră dar riscurile depind și de poziția geografică a unei țări.", a spus Daniel Dăianu.

