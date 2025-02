Condiția anunțată de Vladimir Putin pentru a se întâlni cu Donald Trump

Vladimir Putin spune că își dorește să se întâlnească cu Donald Trump, dar are o condiție.

Președintele rus Vladimir Putin a spus că își dorește să se întâlnească cu Donald Trump, președintele SUA, dar vrea ca această întâlnire să fie bine pregătită și să aibă "un rezultat".



„Avem dorința de a organiza o astfel de întâlnire, aș dori să organizăm această întâlnire”, a spus Vladimir Putin miercuri, scrie Interfax.



„Dar trebuie să fie bine pregătită pentru a avea un rezultat”, a subliniat el.

Potrivit lui Putin, există multe subiecte de discuție între el și Donald Trump, președintele SUA.

„Avem multe domenii de cooperare, aceasta este stabilitate strategică, Orientul Mijlociu în sensul larg al cuvântului, cooperare în sfera economică, în special în sectorul energetic”, a mai spus Vladimir Putin.

"Îmi amintesc și acum convorbirea noastră în trei. Atunci am participat eu, președintele SUA și regele Arabiei Saudite. Noi trei am vorbit atunci la telefon și am dezbătut subiecte legate de piața globală a energiei. Discuțiile despre aceste probleme sunt solicitate în acest format și astăzi", a mai spus Putin, dar fără a clarifica dacă își dorește să vorbească cu Donald Trump și despre încheierea războiului din Ucraina.

Ce spune Putin despre negocierile de la Riad

În schimb, președintele rus Vladimir Putin a spus că a fost informat despre rezultatele negocierilor ruso-americane de la Riad și că le apreciază.



„Da, mi-au raportat. Le apreciez destul de mult. Există un rezultat”, a spus el în timpul unei conversații cu reporterii ruși.

Primele negocieri ruso-americane din ultimii ani au avut loc marți în Arabia Saudită. Partea rusă a fost reprezentată de ministrul de Externe Serghei Lavrov, consilierul prezidențial Iuri Ușakov și șeful RDIF Kirill Dmitriev. Din delegația SUA a făcut parte secretarul de stat Marco Rubio, asistentul președintelui pentru securitate națională Mike Waltz și trimisul prezidențial special pentru Orientul Mijlociu Steven Witkoff.

Acum, negocierile pentru o convorbire între Vladimir Putin și Donald Trump, au loc în contextul în care președintele SUA a lansat o serie de atacuri la adresa președintelui Ucrainei, numindu-l chiar și "dictator" pe Volodimir Zelenski.

